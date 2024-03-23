Ирландия - Бельгия. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных

Украине еще предстоит сражаться за право сыграть в финальной части Евро-2024, но шансы на самом деле 50 на 50. Или мы, или исландцы. При такой ситуации уже можно смотреть в будущее с пометкой "если"... Если пройдем, то в группе чемпионата Европы будем с бельгийцами. Вот и причина наблюдать за этой сборной в товарищеских матчах.

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Товарищеский матч сборных. 23.03.2024

Ирландия. Дублин. "Авива Стэдиум"

Ирландия 19:00 Бельгия

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Новости Ирландии

А вот сборной Ирландии на Евро-2024 точно не будет. Команда не сумела преодолеть групповой этап квалификации, а также не вышла в плей-офф через Лигу наций. Поэтому сейчас подопечные Джона О'Ши готовятся уже к тем стартам, которые состоятся после чемпионата Европы – к Лиге наций 2024/25, к квалификации чемпионата мира 2026.

Не так давно мы видели сборную Ирландии в противостояниях с Украиной именно в группе Лиги наций. И очень важно, что тогда украинцам удалось опередить островитян, заняв место выше в очереди на плей-офф. Ирландия же осталась один на один со своими проблемами. По сути, единственная серьезная мотивация на товарищеский матч с Бельгией – это желание хорошо сыграть перед собственными болельщиками.

Ведь последний раз дома Ирландия выигрывала почти год назад.

Новости Бельгии

Бельгия – это всегда интереснее. Как-никак, топ-сборная Европы. Да и мира. Да, они не выигрывали ни Мундиаль, ни континентальное первенство, но доходили до полуфинала на крупных турнирах. Да и просто поражают россыпью талантов.

Не факт, что в товарищеском матче увидим всех звезд. Точно не будет травмированного Тибо Куртуа – здесь уже стоит вопрос, сможет ли он принять участие в июньском-июльском чемпионате Европы. На полях Германии, кстати, болельщики "дьяволов" не безосновательно рассчитывают минимум на плей-офф. Румыния, Словакия, Исландия/Украина – это не те соперники, которые по потенциалу могут помешать планам бельгийцев. Но это же футбол. Так или иначе, интересно будет понаблюдать за игрой бельгийцев против ирландцев. Это примерно тот уровень, что и у соперников бельгийцев в группе.

Ирландия - Бельгия. Статистика последних встреч

Команды часто между собой играют как для сборных. В истории этого противостояния – 16 матчей. Большинство – товарищеские, но были и официальные в рамках отбора, и даже финальной части чемпионата Европы. В частности, Бельгия и Ирландия были в одной группе на Евро-2016.

Ирландия - Бельгия: 16: +4 =6 -6; 26:30

Ирландия - Бельгия. Последние матчи команд

Ирландия в последних шести матчах имеет только одну победу. Собственно, в этом и причина того, что мы не увидим островитян на ближайшем крупном турнире сборных.

У Бельгии же, наоборот, почти нет поражений. Последний раз в игровое время эта сборная проигрывала на чемпионате мира 2022 года марокканцам. Кстати, в плей-офф "дьяволы" из группы так и не вышли, что стало огромным провалом.

Ирландия - Бельгия. Ставка и коэффициенты

Ирландия - Бельгия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Бельгии 2:0. Вряд ли в этом матче будет много эмоций. Ожидаем спокойную, взвешенную победу команды с высоким индивидуальным классом. Для пикантности предлагаем обратить внимание на вариант ставки победы Бельгии с сухим счетом.