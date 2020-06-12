Ювентус - Милан. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

12 июня. 22:00. Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Результат первого матча - 1:1. При общей ничьей по итогам 180-ти минут команды сразу же, без дополнительного времени, перейдут к серии послематчевых пенальти.

Итальянский футбол наконец-то возвращается. Причем матчем с громкой вывеской. Правда, потускневшей в последние годы. Но все же статус битвы за трофей придает особые интригу и шарм. В первом полуфинальном матче 13-го февраля "Милан" дома играл как в лучшие годы, но упустил победу. Ныне он страдает от травм и дисквалификаций ведущих игроков и привычного внутриклубного хаоса. Но и в "Ювентусе" помнят не только классное выступление против "Интера" в марте, но и позорное в Лионе в Лиге Чемпионов до этого. Оступаться ему нельзя, и это добавляет давления. Напряжение мы точно почувствуем.

Коронавирус или нет - "Милан" не отступает от своих "принципов" последних лет. Он продолжает держать своих болельщиков в состоянии постоянного изумления. Еще в начале марта директор клуба Звонимир Бобан, говоривший о переговорах с Ральфом Рангником как о "ноже в спину", был уволен. Паоло Мальдини, хотя вроде бы работает, кажется скорее уволенным. А человек, запустивший очередной виток бардака - Иван Газидис - более месяца не появлялся в клубе. Когда же появился за два дня до отчётного матча - попал под атаку Златана Ибрагимовича. "Слишком много неопределённости. Это не тот "Милан", который я знал".

Фамилия "Рангник" доминировала в клубе в последние месяцы. Спортивный директор, спортдир и тренер, спортдир, тренер и главный скаут. Какие должности он получит? При этом в клубе заявляют, что не встречаются с Ральфом, поскольку не желают мешать нынешнему тренеру Стефано Пиоли. И допускают, что Пиоли останется на посту. Блажен, кто верует. После катастрофичной каденции Марко Джампаоло Стефано улучшил показатели побед, забитых мячей и набранных очков в полтора-два раза. Но этого недостаточно для борьбы за Топ-4. Остаются мечты о трофее. И сообщения об очередной летней революции многострадального клуба.

Лучше ли ситуация в "Ювентусе"? Несомненно. Он лидирует в лиге, в игре в Кубке и Лиге Чемпионов. Леонардо Бонуччи заявляет, что наставник Маурицио Сарри уже проникся духом клуба, растет вместе с командой. Босс Сарри Фабио Паратичи также доволен борьбой на всех фронтах. Запас прочности этой команды как всегда велик. А ее противостояния с "Миланом" односторонни. В последний раз в каком-либо турнире "россонери" побеждали в Турине в 2011-ом году. Обычно они отчаянно сопротивляются, но всегда проигрывают "бьянконери". Потому последние могут чувствовать себя довольно спокойно.

Вместе с тем, и в стане чемпиона беспокоятся. 17 побед и ничья в 18-ти домашних матчах в сезоне 2019/20, победы над "Миланом", "Интером" (дважды), "Аталантой" и "Ромой" в гостях не смягчают ощущения унылой скучной игры. Более того - "Юве" уже упустил несколько выигрышных результатов, пропускает больше, а забивает меньше, чем ранее. Не лидирует в лиге ни в одном из этих показателей. Он не выглядит глыбой, способной легко штамповать победы в подобных матчах. Выглядит ранимым. Самый возрастной состав в лиге выглядит уставшим от восьми лет побед, что отмечает и Сарри. Потому застать его врасплох реально.

Кадры

"Милан" едет в Турин крайне ослабленным. Ибрагимович, Тео Эрнандес и Саму Кастильехо - просто трое лучших в команде - пропускают матч. Центральный защитник Мусаккьо травмирован. Потому в обороне выбор небольшой. Правому защитнику Давиде Калабрии придётся играть слева.

Хотя может появиться на поле и номинальный левый защитник Лаксальт, на которого ранее Пиоли не очень рассчитывал. Выбор между Конти и Салемакерсом справа точно не вдохновляет, учитывая, что им придется бороться с Криштиану Роналду. В центре выйдут Кьер и Романьоли, юный Габбия подождёт в запасе.

Почти наверняка миланцы останутся без настоящих вингеров. Объекты крупной охоты клубов АПЛ Франк Кесси и Исмаэль Беннасер расположатся в центре поля. Джакомо Бонавентура и Лукас Пакета номинально сыграют на флангах, либо один из них поможет опорникам. Бразилец начал год кошмарно, вызывая разговоры об уходе. Однако на последних тренировках и в контрольных матчах явно добавил. Любимец всех тренеров Хакан Чалханоглу расположится под Анте Ребичем. Хорват - не типичный форвард, но лучший бомбардир команды. Единственный интересный вариант в запасе - Рафаэль Леау, от которого Пиоли не в восторге.



В "Ювентусе" под вопросом Аарон Рэмзи, Джорджо Кьеллини и Гонсало Игуаин. Все они недавно травмировались. Последний еще и на пути прочь из клуба. Как и Федерико Бернардески. Потому вряд ли мы увидим схему 4-3-1-2. Скорее - классическую сарриевскую 4-3-3. Пауло Дибала, Блез Матюиди и Даниэле Ругани переболели коронавирусом, причем первый признает, что все еще не опомнился на сто процентов. А Миралем Пьянич разочаровал тренера в начале весны, да и думает о переходе в "Барселону". В обороне Матейс Де Лихт ненадежен, а новый правый защитник Куадрадо играет на атаку. Кадровых проблем достаточно.

Вместе с этим, Corriere Torino отмечает три "новых трансфера" команды - Хедиру, Кьеллини и Дугласа Косту. Все они в конце зимы не были способны играть. Ныне же Коста и Дибала составят компанию первому футболисту-долларовому миллиардеру Криштиану Роналду, забившему 19 мячей в 17-ти матчах перед перерывом. Причем Пауло сыграет на позиции "фальшивой девятки". Сарри заявляет, что задействовать его и Роналду вместе - сложная задача. Однако выглядит тандем грозно. А Пьянича заменит Бентанкур, отлично отыгравший против "Интера" в последнем матче перед перерывом. Глубина состава чемпиона поражает.

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Хедира, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Криштиану Роналду

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Калабрия, Кесси, Беннасер, Бонавентура, Пакета, Чалханоглу, Ребич

Прямая речь

Маурицио Сарри , главный тренер "Ювентуса": "В такой ситуации не следует говорить о фаворитах. Мы работали не так интенсивно, как летом, но все же риск мышечных травм очень высок. Разделение трех турниров по календарю поможет нам сосредоточиться. "Милан" всегда создаёт нам проблемы, и результат первого матча не гарантирует ничего. Все открыто".

Стефано Пиоли , главный тренер "Милана": "Такая ситуация нова для всех. Из-за высоких температур нужно быть осторожным и заботиться о каждой детали. Мои подопечные работают хорошо, хотя никто не готов на сто процентов. И "Ювентусу", и нам было тяжело в очных матчах. Мы покидали поле разочарованными. Но мы и сейчас можем найти напор тех матчей. Все начинается на равных".

Прогноз: Ювентус - Милан 2:1

Даже в кризисные годы с "Ювентусом" "Милан" борется яростно. Однако после мощного начала почти всегда уступает в концовке матча. Часто - из-за судейских скандалов. В первом круге Серии А (0:1) он пропустил от Дибалы на 77-ой минуте. В Кубке в Милане должен был выигрывать разгромно, но помешали сейвы Буффона и сомнительный пенальти Роналду в концовке. Без Ибры, Саму и Тео ставим и здесь на жёсткую борьбу, но обидное поражение "россонери". Кто забьёт? Дибала уже отдавал "дьяволам" Суперкубок из-за смазанного пенальти, брал реванш в других турнирах. Ставим на его девятый гол в карьере в их ворота.