Наполи - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.04.2021

22 апреля. 21:45. Серия А. 32-ой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лацио"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Кровь "Ювентуса" и "Милана" прежде всего чуют "Наполи" и "Лацио". Последние, в отличие от первых, пребывают в очень хорошей форме, позитивно смотрят в будущее. Верят в свою способность в итоге догнать и забраться в Топ-4. Римляне одержали пять побед в лиге подряд. Хотя и непростых. Лишь последняя состоялась с разницей в два мяча ("Беневенто", 5:3), и там были заметны проблемы. На счету неаполитанцев пять побед, ничья и поражение в последних семи матчах Серии А. В том числе и "титул" команды, остановившей серию "Интера" из 11-ти побед подряд. Должно быть интересно.

В клубах прежде всего спокойно. В Суперлигу их не пригласили, в "Наполи" и вовсе уже давно не общаются с прессой. Немного сбило с пути поражение от "Ювентуса" в перенесенном матче, но с тех пор и сам "Юве" проигрывал, вернув статус-кво. Ничья с "Интером", а также победы над "Миланом" и "Ромой" добавляют уверенности в выступлениях в Топ-матчах. Серия из шести домашних побед в лиге была прервана лишь паритетом с ее лидером. И в клубе довольны этим паритетом, довольны сплоченностью команды. Постоянные новости об уходе Дженнаро Гаттузо и новых кандидатах ей не мешают.

Симоне Индзаги также летом теоретически может уйти. На данный момент он еще и не присутствует из-за коронавируса. Что команде не очень мешало. Его ассистент Массимилиано Фаррис заявляет, что разговаривает с боссом больше, чем со своей женой. Так что рука на пульсе. В отличие от "Наполи", "Лацио" победы больше вымучивает. Последние два матча в гостях закончились со счетом 1:0. Грандам последние матчи - "Ювентусу" и "Интеру" - он также проиграл. Но все же прочность команды и ее настрой на попадание в Лигу Чемпионов заметны. Хотя бы из комментариев игроков, уверенных в себе.

Очные матчи между командами почти всегда плотны и интересны. Пусть и не всегда хватает яркости. В последних четырех матчах в лиге и Кубке у них по две домашние победы. В битве в Кубке было по удалению в каждой команде и нереализованный пенальти Иммобиле. Такой же, какой и в матче против "Беневенто". Учитывая предыдущие очные встречи, можно рассчитывать на ранний гол. Можно рассчитывать и на владение мячом "Наполи". Да и, вообще-то, на его победу. Статистика матчей в Неаполе с четырьмя подряд и пять побед "Наполи" подряд перед последним разменом 2:2 подсказывает.

Следует отметить, что в 18-ти последних матчах Серии А с участием "Наполи" лишь дважды была зафиксирована ничья. А в 18-ти последних с участием "Лацио" - и вовсе одна. Третьего января против "Дженоа". Бескомпромиссные команды.

Кадры

Гаттузо остался без очень важных для него игроков - вратаря Оспины и опорника Демме. Первого в последнее время успешно заменяет Мерет. А вот дублер второго Бакайоко разочаровывает и просто менее мобилен. Также тренер на тренировке поссорился с еще одним опорником Элмасом. Но, похоже, исключения из состава не будет. Тандем Манолас-Кулибали добавляет в центре обороны. Лосано возвращается, Политано и Инсинье в хорошей форме, что обещает "экшн" на флангах. Главное - в стартовый состав вернется Мертенс. Гаттузо очень недоволен статичностью Осимхена в позиционной атаке.

В "Лацио" вновь проблемы в обороне. Вновь вингер Марушич окажется в центре. Вновь ненадежный Фарес выйдет слева. Шесть пропущенных в пяти победных матчах Серии А - многовато. А до этого были пропущены пять в двух. Лейва готов неидеально, но будет играть. А вот Луис Альберто даже пропускал тренировки и, скорее всего, начнет в запасе. Зато в атаке Иммобиле проснулся. Сделал дубль после восьми матчей подряд без забитых, а мог забить и четыре мяча. Сергей Милинкович-Савич принес победу над "Вероной" в добавленное время, также лидер лиги по ассистам с девятью.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Бакайоко, Руис, Лосано, Зелински, Инсинье, Мертенс

"Лацио": Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, А. Перейра, Фарес, Иммобиле, Корреа

Прогноз: Наполи - Лацио 2:1

Дино Дзофф, игравший за "Наполи" и тренировавший "Лацио", считает матч плей-офф, в котором проигравший вылетает из борьбы за Лигу Чемпионов. Наверное, поспешное заявление. Тем более, что, например, у "Наполи" затем не самый сложный календарь без соперников из Топ-7. Но ясно, что неудача в очной битве главных преследователей Топ-4 может серьезно повлиять. Ближе к победе кажется "Наполи". Он побеждал свободнее, его запас прочности выше. "Лацио" пропускал в Неаполе первым в пяти из шести последних матчей. А Индзаги никогда не побеждал, проиграв четыре последних...