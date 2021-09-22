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Специя - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.09.2021

Италия
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Без Коваленко

Специя - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.09.2021

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Вряд ли кто-то предполагал, что после четырех туров "Ювентус" будет уступать "Специи". С возвращением Массимилиано Аллегри пьемонтцы надеялись на возвращение игры и результатов его первой каденции. А лигурийцы с новым, совершенно неопытным тренером еще и сорвали подготовку к сезону из-за ухода важных игроков в обороне и центре поля, массового заражения коронавирусом и заторможенности на трансферном рынке. Однако ныне именно первые в зоне вылета и чувствуют себя будто в жерле вулкана, а вторые довольно спокойны. Изменятся ли ощущения после очного матча?

22 сентября. 19:30. Серия А. Пятый тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Ювентус"

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

Телетрансляция - MEGOGO

Впервые за 60 лет "Юве" начал сезон без побед в первых четырех турах Серии А. Он уже успел потерять семь очков в матчах, в которых вел в счете. Не забивал во вторых таймах, выступая в них отвратительно. Особенно - на контрасте с неплохими первыми. Матч против "Милана" он также начал хорошо, забил, мог забить еще не один, идеально перекрывал оборону. Даже протянул перекрытие до 70-ой минуты, ведь за это время в створ его ворот нанесли лишь один удар. Но в целом после перерыва в который раз сдал, пропустил, а после этого чуть не развалился и мог проиграть.

Аллегри потерял самообладание. Поле он покидал взбешенным, нецензурно ругаясь и бормоча "они еще и хотят играть за "Ювентус". В интервью признал свои ошибки, заявляя, что должен был заменами усилить оборону, но и атаковал молодых игроков команды, которые "не понимают вес и значение футболки этого клуба". Заявил, что радовался финальному свистку. "Иначе мы проиграли бы". Обвинял игроков в нежелании страдать, работать в обороне, цепляться за результат. А в итоге понял, что "это уже не та команда, которая была у меня, потому нет смысла говорить о прошлом".

В "Специи" также не хотят говорить о прошлом. О межсезонье, смене тренера. О потере 2:0 в Кальяри в первом туре, 1:6 от "Лацио" во втором. В третьем туре, своем первом матче в сезоне на своем стадионе, они уже играли лучше, доминировали против "Удинезе" и проиграли в самой концовке несправедливо. А в четвертом в самой концовке вырвали победу в гостях у новичка лиги "Венеции", таким образом, выйдя на четыре очка. Тьяго Мотта отмечал, насколько именно эта победа важна для его подопечных, поскольку борцы за выживание находятся "будто в отдельной лиге".

Означают ли такие слова, что в матче против команды, которая не задержится в зоне вылета, "Специя" будет играть не так энергично? Возможно. Хотя она всегда пытается играть энергично, доминировать против всех, думать прежде всего об атаке. Что отмечал и Аллегри. А радость Мотты от игры, характера, отношения к делу команды в последнем матче, как и проблемы соперника, могут побудить "орлят" выложиться на полную. Тем более, что Мотта резонно заявляет о ненужности дополнительной мотивационной работы на такие матчи. "Потому что все хотят играть в них".

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Кадры

Наставник "Ювентуса" уже заявил, что изменит состав. Прямо назвав имена Матейса Де Лихта и Федерико Кьезы и сообщив об отсутствии Джорджо Кьеллини из-за высокой температуры. О Матейсе (не был в стартовом составе ни против "Наполи", ни против "Милана", что удар для него) и Федерико немало говорили и из-за критики от тренера, и из-за слов агента первого Мино Райолы о возможности его ухода, поэтому будет интересно посмотреть на их игру и психологическое состояние. То же касается и опорника Уэстона МакКенни, которого до сих пор игнорировали.

Отдых могут получить Локателли, Куадрадо. Рабио отыграл слабо против "Милана". Если он потеряет свое место, команда перейдет к игре с двумя классическими вингерами. То есть к усилению атаки. Хотя ослабит атаку травма Альваро Мораты, забивавшего в трех последних матчах лиги и Лиги Чемпионов. Мойз Кен должен заменить испанца.

"Специя" потеряла ведущего защитника Эрлича, опорника Сена, игроков атаки Агудело и Колли. Виктор Коваленко также выбыл из-за мышечной травмы. Gazzetta Dello Sport сообщает, что пропустит и матч против "Милана". Таким образом, в заявке команды лишь три опорника. В этой зоне вновь выйдет кто-то из крайних защитников - Феррер либо Сала. Скорее всего, дебютирует в стартовом составе новичок из "Сассуоло" Бурабия, принесший победу над "Венецией". Остается вопрос о схеме. С тремя центральными защитниками в первых двух турах все выглядело хуже, чем с двумя далее.

"Специя": Зут, Амиан, Христов, Николау, С. Бастони, Феррер, Бурабия, Маджоре, Антист, Гьяси, Верде

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Де Шильо, Кьеза, Бентанкур, МакКенни, Бернардески, Кен, Дибала

Прогноз: Специя - Ювентус 1:3

"Специя" пропускала в 21-ом матче подряд. "Ювентус" - в 18-ти подряд в лиге. Его последний "сухой" матч состоялся второго марта именно против нее. Тогда дома он победил со счетом 3:0, в гостях осенью - 4:1. Правда, в гостях было весьма сложно, и переломил игру лишь выход на поле Криштиану Роналду. Которого сейчас нет. Впрочем, "орлята" сейчас менее организованны, чем были тогда. Аллегри требует сравняться с ними по физической мощи и характеру, и тогда уровень игроков решит. Так и должно быть. Отступать уже некуда. Лучше ставить на "обе пропустят".

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Прогнозы Специя
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