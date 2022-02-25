Дженоа - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 25.02.2022

В конце ноября "Интер" начал серию побед в лиге, в итоге доведя ее до восьми, в январе выиграл Суперкубок и казался на верном пути к Скудетто без серьезных соперников. Февраль рассказывает уже совсем иную историю. Лишь одна победа, лишь пять очков в последних пяти матчах Серии А (да и она на 90-ой минуте дома над аутсайдером "Венецией"), потеря первого места по набранным. Одна победа в пяти, и если считать все турниры. Сохранится ли тенденция против еще одного аутсайдера?

25 февраля. 22:00. Серия А. 27-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Игровая форма и результаты чемпиона и вправду сейчас на низком уровне. Он получил немало комплиментов за выступление в Лиге Чемпионов против "Ливерпуля", Симоне Индзаги даже посчитал тот матч началом нового пути и приливом энтузиазма. Но в концовке тогда развалился. А сразу после него развалился уже вначале и в итоге проиграл "Сассуоло" дома с тем же счетом 0:2. Индзаги уже пришлось признать провальный неорганизованный первый тайм, неприемлемое отношение к игре.

Во втором тайме он уже видел позитив, заявляет, что команда много создала и в этом матче, и в предыдущих. Напоминает, что все еще первая в лиге по забитым, полна чемпионов и уверен, что скоро начнет забивать вновь. Но факт в том, что, даже дойдя до 29-ти ударов по воротам, забить в воскресенье она не смогла и по-прежнему пропускала контратаки. Ее форвард Эдин Джеко забил лишь два мяча в девяти последних матчах лиги, Лаутаро Мартинес - ни одного в семи. Серьезная засуха.

Способна ли "Дженоа" воспользоваться засухой, потерей свежести, что Индзаги признал, потерей уверенности чемпиона в себе? Она добавила в смелости игры, прессингует активнее, чем во времена Андрея Шевченко, создает и угрожает воротам больше. Пропустила лишь два мяча в четырех матчах с Александером Блессиным и добыла в них четыре ничьи. В том числе и 0:0 в гостях с "Ромой". Однако и забила лишь два. Вместе с "Салернитаной" она по-прежнему выглядит главным кандидатом на вылет.

Индзаги опасается организованного и мотивированного соперника, которого также хвалит за хороший футбол. Скорее всего, генуэзцы попытаются удивить миланцев, особенно в начале таймов. Попытаются немного прессинговать, перехватывать мячи, надеясь, что получится хотя бы наполовину так блестяще, как у "Сассуоло". Но большей частью будут сидеть в обороне и надеяться, что атака чемпиона реализует все так же плохо.

Кадры

Лаутаро и вратарь Самир Ханданович, подвергавшиеся наибольшей критике за последние неудачи, перед этим матчем даже получили баннеры поддержки от ультрас. Они должны остаться в стартовом составе. А Джеко должен вернуться. Также должны вернуться после дисквалификации Бастони и Брозович. Без последнего против "Сассуоло" центр поля выглядел решетом, с ним должен вернуть стабильность. Думфриз также должен вернуться в стартовый состав.

У "Дженоа" отсутствуют главным образом защитники. Ванхезден, Бани и капитан Кришито. Хотя их есть кем заменить. Наконец-то готов играть с первых минут арендованный у "Байера" в январе Амири. Он должен прибавить команде больше техники и работы с мячом по сравнению с тремя чистыми форвардами, с которыми она играла. Также набирает форму новичок из АЗ Гудмундссон и принадлежащий "Ювентусу" дирижер генуэзцев Ровелла.

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Максимович, Васкес, Камбиазо, Ровелла, Стураро, Гудмундссон, Амири, Дестро, Йебоа

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай. А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

Статистика

"Дженоа" не побеждала в 23-ех последних матчах лиги. 13 из них завершились вничью, в том числе и четыре последних

В десяти матчах против команд из Топ-8 "Дженоа" набрала лишь два очка. Правда, одно из них - в последнем матче, в гостях против "Ромы"

В десяти матчах против команд, находящихся на 12-ом месте и ниже, "Интер" потерял лишь два очка. Случилось это в Генуе, против "Сампдории" (2:2)

В семи последних очных матчах побеждал "Интер". Среди них шесть разгромных побед. Общая разница мячей в этих семи встречах - 25:0. Последняя из них завершилась со счетом 4:0

Прогноз: Дженоа - Интер 0:2

Защитник чемпиона Стефан Де Фрай призывает забыть о "Сассуоло" быстрее и сразу же реабилитироваться. Индзаги уверен в быстром улучшении игры. "Интер" будет думать о дерби в Кубке, но понимает, что победа в лиге после слабой серии крайне важна. Он отдохнул посреди недели и жаловаться на усталость, на десять матчей за 41 день, уже не имеет права. Особенно - против такого соперника. Конечно, "Дженоа" сейчас не так удобна. Но, скорее всего, этого хватит лишь для избежания разгрома.