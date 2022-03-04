Рома - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 05.03.2022

"Аталанта" выдала вторую худшую серию в лиге в каденции Джан Пьеро Гасперини - семь очков в восьми матчах, одержала лишь три победы в 11-ти во всех турнирах. Кажется, все это позади. 3:0 в Лиге Европы и 4:0 в Серии А вполне могут означать высвобождение команды, ее готовность к привычному финальному спурту, когда забивает и побеждает в бешеном темпе. "Рома" также вышла из плохих серий - десяти очков в восьми матчах лиги, трех побед в десяти во всех турнирах. Но вышла лишь 1:0 в Специи. Готова ли она к спурту?

5 марта. 19:00. Серия А. 28-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аталанта"

Главный арбитр: Давиде Масса

3:0 в Пирее и 4:0 в Бергамо над "Сампдорией" вышли частично разными, частично похожими. Объединяли их, разумеется, обилие забитых, также полное владение инициативой, полная безопасность обороны. Правда, в первом матче забить удалось лишь в концовке первого тайма, а после перерыва дважды ловили на контратаках, во втором же забивать начали сразу. Но результат ведь тот же. После двух забитых в пяти матчах лиги четыре в одном, да еще и с такой легкостью и без Гасперини на скамье запасных - прорыв.

В "Роме" о прорыве говорить рано. В течение 57-ми минут она не могла забить десяти игрокам "Специи", из 30-ти ударов по воротам к 98-ой минуте невероятным образом не нашла гол. Нашла его в итоге лишь с пенальти после вмешательства ВАР на 99-ой. Качество игры по-прежнему хромает на обе ноги. Зато команда сейчас явно борется. В Специи боролась без дисквалифицированного Жозе Моуриньо. Против "Сассуоло" также забила решающий гол в добавленное время, против "Вероны" отыгралась с 0:2, забив второй гол на 84-ой минуте.

Два поражения, две победы, два поражения, две победы, одно очко в девяти матчах, две победы, три ничьи, победа. Серии "джаллоросси" очень коротки. Но завтра она согласится на новую мини-серию побед. "Аталанта" после пяти матчей лиги без побед также захочет оформить для начала хотя бы серию из двух.

Какой получится игра? Даже в каденции Паулу Фонсеки, для которого лучшая оборона - это владение мячом, в матчах против "Аталанты" владение, инициативу "Рома" уступала. И проиграла три очных подряд. 60 процентов в последнем - обман, ведь пасовала возле своих ворот, а возле чужих - реже, чем соперник. Тогда вчистую проиграла первые 65 минут и вытащила 1:1 лишь из-за промахов бергамцев. Моуриньо же в первом круге владел мячом 29 процентов. Что не помешало ему победить со счетом 4:1. Разумеется, на контратаках.

Прямо перед каденцией Фонсеки команды выдали дважды по 3:3. Причем в Бергамо "Аталанте" пришлось отыгрываться с 0:3, а в Риме - "Роме" с 1:3. В целом же в очных матчах в Риме бергамская команда не терпела поражений с 2014-го года - четыре ничьи и три победы.

Кадры

Из-за дисквалификаций Демираля и Джимсити против "Сампдории" "Аталанта" была вынуждена сыграть с двумя центральными защитниками. Сработало это отлично, но о постоянном переходе Гасперини, похоже, не думает. Завтра дисквалифицирован лишь Толой, так что тройку можно составить. Дзаппакоста и Пеццелла, а не Хатебур и Меле - главные кандидаты на флангах. Пессина, Пашалич (забивший первый гол за 11 матчей) и Бога должны остаться в атаке, а в центре поля - скорее автор дубля в 27-ом туре Коопмейнерс, чем Де Роон.

Муриэль и Малиновский кажутся близкими к возвращению. Руслан получил повреждение на предматчевой разминке неделю назад и пропустил несколько тренировок, но его состояние улучшается. Тем не менее, вряд ли они выйдут с первых минут. Как и Миранчук, вышедший на замену и забивший и ассистировавший.

У "Ромы" возвращается опорник Оливейра. Хотя не факт, что прямо в стартовый состав. Мхитарян, Верету и Кристанте конкурируют с ним за два места. Защитник Ибаньес уже готов не только к скамье запасных. Капитан Пеллегрини после серьезной травмы добавляет медленно, но постоянно. Дзаньоло заработал пенальти в Специи ценой сломанного носа, но готов играть в маске. Интересный вопрос вокруг позиции левого латераля. Неужели на ней останется юный Залевски? Винья и Мейтленд-Найлс уже готовы к стартовому составу.

"Рома": Патрисиу, Ибаньес, Манчини, Смоллинг, Карсдорп, Кристанте, Мхитарян, Винья, Лоренцо Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам

"Аталанта": Муссо, Демираль, Джимсити, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Пеццелла, Пашалич, Пессина, Бога

Прогноз: Рома - Аталанта 1:2

Как раз 1:4 от "Ромы" вверг "Аталанту" в долгий кризис. Вместе с тем матчем у нее лишь три очка в пяти последних против Топ-8. В гостях, где обычно играет отлично, выиграла лишь один из четырех последних матчей, забив лишь в одном. Уже три причины для желания реванша. Она хочет доказать, что ее рано списывают в борьбе за Топ-4. "Рома" также хочет, боевита сейчас, но и по общему потенциалу, и по форме выглядит слабее, а по матчам против Топ-8 (семь очков в девяти в сезоне) - не сильнее.