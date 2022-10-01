Интер - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 01.10.2022

В третий раз после возвращения в Италию Жозе Моуриньо приезжает в гости к "Интеру". И сегодня благодарные болельщики "нерадзурри" должны встретить его тепло. Баннерами, аплодисментами. Однако после стартового свистка и высокий гость, и хозяева переместятся совсем в другой мир - мир напряженности, нервов, неуверенности в себе. Обе команды проиграли два из трех своих последних матчей лиги, в том числе и последний, и больше проигрывать нельзя.

1 октября. 19:00. Серия А. Восьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома"

Главный арбитр: Давиде Масса

За семь туров нынешнего сезона "Интер" уже успел проиграть три матча. Пропустив в каждом из них по три мяча. Он оказался неспособным противостоять не только "Лацио" и "Милану", но и "Удинезе". От первого и третьего пропустив по два гола в концовке (по 1:3), а второму позволив совершить камбек. Команда не выглядит собранной, не выглядит даже достаточно сильной, и болельщики уже слабо верят в Симоне Индзаги, вынужденного получать поддержку руководства.

Вице-чемпион уже был вынужден пережить и свист своих болельщиков, и экстренные заседания, и выступления руководителей клуба. Индзаги говорит, что всегда чувствует себя на грани увольнения. А вчера на тренировочную базу клуба явились лидеры ультрас и вели серьезный разговор с игроками и тренером. Ожидается даже их протест против президента клуба Стивена Чжана из-за скромных трат на трансферы. В городе уже висят баннеры с требованием продать клуб.

В "Роме" все гораздо спокойнее, и вера в Моуриньо велика. Хотя команда должна насторожиться. Она первая в лиге по ожидаемым голам (ХG), но забила всего восемь. Мощная домашняя серия без поражений, длившаяся с января, прервалась. "Джаллоросси" безоговорочно доминировали и были обязаны забивать "Аталанте", но уступили. А в гостях получили 0:4 от "Удинезе" и в целом выиграли лишь два матча из шести в сезоне во всех турнирах - 2:1 и 1:0 над "Салернитаной" и "Эмполи".

В трех из четырех предыдущих очных матчей во всех турнирах "Интеру" удалось забить ранний гол, что позволило установить контроль над игрой и уже не отпустить ее. В четвертом он немного опоздал с голом, но также забил первым, на 30-ой минуте, и также уже ничего не отпустил. Так что хорошее начало сегодня весьма важно. Как заявляет Индзаги, важна также жесткость в единоборствах, которыми будет наполнен матч.

Статистика

В последних четырех очных матчах во всех турнирах "Интер" забивал первым и неизменно побеждал - 3:1, 2:0, 3:0 и 3:1. А вот до этого в очных матчах были зафиксированы шесть ничьих подряд. "Рома" не побеждала этого соперника с февраля 2017-го года, и тогда это произошло в Милане - 3:1. Причем тогда она забила ранний гол

В шести последних очных матчах во всех турнирах "Интер" забивал как минимум два мяча

Марцело Брозович травмирован и не сыграет в этом матче. В предыдущем сезоне он пропустил три матча лиги, и ни в одном из них "Интер" не побеждал

Лишь две команды забили больше мячей, чем "Интер", с начала сезона в лиге. У него 13. С другой стороны, лишь четыре пропустили больше, чем его 11. "Рома" шестая в лиге по пропущенным и девятая по забитым (8:7)

В 13-ти из 14-ти последних матчей лиги с участием "Интера" были забиты более двух мячей. В четырех из пяти последних - более трех

"Интер" выиграл семь своих последних домашних матчей лиги и не проиграл в последних девяти. "Рома" выиграли три из последних восьми в гостях

Кадры

Потеря Брозовича очень тяжела для "Интера". Индзаги заявил, что его заменит летний новичок Асллани, и для 20-летнего албанца такой первый "старт" за клуб - большой вызов. Также проблемы у Роберто Гальярдини. А вот Хакан Чалханоглу возвращается и может сразу же появиться в стартовом составе. Индзаги даже взвешивает возможность выставить его либо Генриха Мхитаряна на более выдвинутой позиции. То есть, фактически перейти на 3-4-1-2.

Ромелу Лукаку был близок к возвращению, но не вернулся. Так что места в атаке вновь должны занять Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес. Аргентинец в сентябре не забивал и не ассистировал за клуб, вот на счету боснийца два гола плюс ассист.

В центре обороны ожидается не Де Фрай, а Ачерби, уверенно отыгравший два матча за сборную, а слева - не Дармиан либо Гозенс, а Димарко, отлично отыгравший за сборную и, в частности, забивший. Место в воротах должен занять Ханданович.

В "Роме" главный вопрос о Пауло Дибале. Он не играл против "Аталанты". Не сыграл в итоге и за сборную, то есть зря летал в Южную Америку. О быстром возвращении оттуда позаботился сам клуб, но неясно, готов ли аргентинец играть с первых минут.

Если Дибала все же выйдет с первых минут, капитан Лоренцо Пеллегрини отойдёт в центр поля, если нет - появится второй чистый опорник Матич.

Кроме этого, дилемм в команде нет. Челик вновь заменит справа травмированного Карсдорпа, центр обороны неизменный, хотя Мараш Кумбулла возвращается. Возвращается и Стефан Эль-Шаарави, но и он не пробьется в стартовый склад. Как и Андреа Белотти, попытается усилить атаку по ходу матча.

Следует отметить, что лидеры "Ромы" не играли много за свои сборные в сентябре. Абрахам - 65 минут, Патрисиу - ни одной. Немного травмированный Пеллегрини и поссорившийся с тренером Дзаньоло даже не были приглашены. Не были приглашены и Белотти, Спинаццола, Манчини, Смоллинг и Матич.

Моуриньо дисквалифицирован и проведёт матч на трибунах.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Барелла, Асллани, Чалханоглу, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола, Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам

Прогноз: Интер - Рома 2:2

"Интер" без Брозовича, в худшем настроении, нервничает больше. Плохо играет против сильных команд. Его ещё и ожидает матч против "Барселоны" в Лиге Чемпионов во вторник. Его игроки после сборных устали больше. С другой стороны, "Рома" в последнее время проигрывает ему в одни ворота, в гостях слаба против всех. Возможно, останется без Дибалы. Точно без Моуриньо. Тот, кто забьёт ранний гол, будет очень близок к победе. Ставим все же на то, что никто не победит.