Рома - Кремонезе: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 01.02.2023

После победы в Кубке Италии в 2008-ом году "Рома" оставалась без трофеев 14 лет. В 2022-ом под руководством специалиста по выигрыванию таких Жозе Моуриньо она прервала эту серию, выиграв Лигу Конференций. В 2023-ем же у неё есть возможность вновь выиграть трофей. "Милан" и "Наполи" вылетели из Коппа, оставив нижнюю половину сетки с "Кремонезе", "Фиорентиной" и "Торино". То есть без грандов. Значит, путь в финал открыт?

1 февраля. 22:00. Кубок Италии. 1/4 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Кремонезе"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

"Если бывают матчи, после поражений в которых ты чувствуешь большую уверенность в команде, чем до них, то это такой", - заявил Моуриньо после 1:2 в Неаполе. И вправду, "Рома" играла мощно, качественно. Один из своих лучших матчей в сезоне. Не стушевалась после раннего пропущенного, успешно применяла необычный для себя высокий прессинг. Подвела лишь скамья запасных. Матича и Пеллегрини пришлось менять на юношей, и те пропустили в концовке.

В целом римляне в хорошей форме. Этот матч прервал серию из шести без поражений. 2023-й год начался бледной игрой против "Болоньи", "Милана" и "Дженоа" в Кубке (представитель Серии Б), но и тогда удалось добыть результаты. 1:0 над первой и третьей, 2:2 с возвращением с 0:2 после 86-ой минуты в гостях у второго. А затем "Фиорентина" и "Специя" были побеждены в более солидной манере - со счетом 2:0.

С конструированием атак по-прежнему проблемы, слишком велика зависимость от Пауло Дибалы, которого наглухо прикрыли в Неаполе, и от стандартных положений. Зато оборона работает очень хорошо.

Должно ли этого хватить для победы над последней командой Серии А, не одержавшей ни единой победы в 20-ти турах? Дома, при переполненном стадионе? Более чем. Но все же есть нюансы. Во-первых, и против "Дженоа" из Серии Б дома в предыдущем раунде было очень тяжело. А "Кремонезе" в том раунде выбил в гостях "Наполи". Сравняв счет на 2:2 на 87-ой минуте, продержавшись с сотой до 120-ой вдесятером и выиграв серию пенальти.

Тот матч был первым для нового главного тренера Давиде Баллардини. Вторым была почетная ничья 1:1 в Болонье в лиге. Третьим - 1:2 дома от "Интера". В субботу "Кремонезе" открыл счёт ранним блестящим ударом Окереке и после этого играл смело, интересно. Пропустил из-за добивания и рикошета. А в январе ещё до прихода Баллардини "серо-красные" проиграли "Ювентусу" лишь на 91-ой минуте, в ноябре не проиграли "Милану". То есть они не безнадёжны.

Большую часть времени сегодня они будут закрываться. Что также полезно против слабых позиционных атак "Ромы". Но и попробуют иногда удивлять её прессингом и быстрыми атаками. Как удивляли "Наполи" и "Интер". Как удивляли её саму в августе в первом круге лиги в Риме. Тогда они выиграли по владению мячом, пропустили лишь один мяч и могли забить.

Из последних пяти сезонов в четырех "Рома" вылетала из Кубка в 1/4 финала, в одном случае - в 1/8. "Кремонезе" же во втором четвертьфинале в своей истории и первом после сезона 1996/97. В полуфинале турнира он не был никогда.

Кадры

Матич и Пеллегрини были заменены в Неаполе из-за повреждений. Как и Абрахам. Похоже, всех троих поберегут. Поберегли бы и Дибалу, но уже просто некого выпускать. Поскольку ещё и Дзаньоло исключен из команды. Ему не удалось перейти куда-либо, и теперь, похоже, до лета он не будет играть вообще. Скандал вокруг Николо огромен и может повлиять на всю команду не только в плане состава, но и в психологическом.

В атаке выйдут Белотти, не выходивший в первых 11-ти с третьего ноября и в январе отыгравший всего 24 минуты, и Эль-Шаарави, который как раз в отличной форме и забивал в Специи и в Неаполе.

В центре поля должен выйти кто-то из молодёжи - Бове или Тахирович, в центре обороны Смоллинг отдохнёт в пользу Кумбуллы. Левый латераль Спинаццола получил травму в Неаполе, но вернулся Челик.

У "Кремонезе", также играющего с тремя центральными защитниками, вылетели Кирикеш, Серникола, Лочошвили, Дзанимаккия, Буонаюто и Куальята. Первые трое оставляют оборону весьма худой, вторые трое менее важны. Есть выбор между четырьмя интересными атакерами - Дессерс уже выздоровел, Окереке, Чофани и воспитанник "Ромы" Афена-Гьян (забивший в Неаполе) здоровы. Отбыл дисквалификацию важный полузащитник Пикель, также забивший в Неаполе.

Прогноз: Рома - Кремонезе 2:1

"Рома" играет дома, где в этом сезоне не теряла очки против команд ниже нынешней Топ-8 Серии А. Она умеет справляться с такими, пусть и неярко. Проблемы в составом не только у нее, но и у "Кремонезе". "Волки" хотят вернуться в полуфинал Кубка после пяти лет отсутствия, Моуриньо хочет трофей. Да, их сегодняшние гости хотят выйти в первый полуфинал в своей истории. Но они разве что забьют один. Качество в итоге выиграет.