Ювентус - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.09.2023

Календарь Серии А не позволяет отдохнуть даже после матчей сборных. Уже в субботу в 16:00 "Ювентус" примет на "Алльянц Стадиум" "Лацио". Команды, занявшие 2-3 места в предыдущем сезоне по набранным на поле очкам, начали новый сезон по-разному. Впрочем, обе продемонстрировали потенциал, позволяющий рассчитывать на победу в очном матче.

16 сентября. 16:00. Серия А. Четвертый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

"Ювентус" в последние годы начинает сезон слабо. Поэтому семь очков в трех турах нынешнего - прорыв и несомненный позитив. Учитывая отдых от Еврокубков и умение выдать спурт во втором круге, такое начало значительно повышает его шансы на возвращение Скудетто и уж точно на Топ-4.

Можно сказать, что с календарем до сих пор везло. "Удинезе" и "Болонья" пребывали в разгаре летних изменений. А "Эмполи" начал сезон без очков и забитых мячей, еще и вылетел дома из Кубка от команды из Серии Б. Против "Болоньи" дома "Юве" отыграл слабо и заслужил проиграть. Часто пропускал атаки через центр поля, не создавал много.

Вместе с тем, в таком матче удалось вытащить ничью. "Удинезе" удалось разорвать на удивление блестящим первым таймом, которого от команд Массимилиано Аллегри не видели очень давно. А "Эмполи" в третьем туре в гостях туринцы оставили без ударов в створ, в свою очередь играя быстро, динамично, на атаку. Пусть и не хватало точности и изобретательности.

Аллегри остался доволен прежде всего работой в обороне в Эмполи, а также высоким темпом игры.

"Лацио" начал несомненно ужасно. Упустил 1:0 в Лечче после 84-ой минуты и проиграл. Маурицио Сарри вновь заговорил о бесхарактерности, безразличии команды, о ее "демонах". Дома против новичка "Дженоа" уже видел прогресс, желание, постоянное давление в течение 65-70 минут. Но ведь первые 20-25 римляне провели слабо, пропустили. И забить в итоге не смогли.

Зато в третьем туре серебряный призер показал, как достиг такого места в предыдущем сезоне. Выдержал крайне сложное начало в Неаполе, нашел гол в контратаке, а затем в типичном сарриевском стиле быстрых выверенных комбинаций полностью переигрывал чемпиона почти час. Одержав заслуженную победу. А Сарри прежде всего отмечал характер своей команды.

Обе команды не очень любят владеть мячом. По итогам двух первых туров не в Топ-6 в этом компоненте, по итогам предыдущего сезона не были в Топ-7. Рваный темп, неожиданные быстрые атаки - их стихия. А также хорошая оборона. Лишь у "Наполи" в сезоне 2022/23 была лучше. "Юве" тогда еще и был вторым по голам со стандартных положений - 21. Из 56-ти в целом.

Аллегри предостерегает от "Лацио", наполненного "техничными и быстрыми игроками, опасными в плотных закрытых позициях". Называет матч одной из прямых битв за Топ-4, что является главной целью "Ювентуса", и считает, что судьбу матча определят детали.

Следует отметить, что команды в последние дни преследуют скандалы. Леонардо Бонуччи подал в суд на "Ювентус" и резко высказывается в СМИ. Поль Погба пойманный на допинге, и вокруг него также много шума.Аллегри даже пришлось посвятить этим темам немалую часть своей пресс-конференции. Заявляя, что не фанат мыльных опер и потому не имеет желания обсуждать их.

Шум создает и агент вингера "Лацио" Маттии Дзакканьи вокруг нового контракта. Хотя с шумом вокруг "Юве" его не сравнить.

Матчи команд с начала сезона

Ювентус

Удинезе - Ювентус 0:3

Ювентус - Болонья 1:1

Эмполи - Ювентус 0:2

Лацио

Лечче - Лацио 2:1

Лацио - Дженоа 0:1

Наполи - Лацио 1:2

Кадры

Перерыв на матчи сборных принес привычные новости. Федерико Кьеза травмирован. Аллегри после трех успешных туров итальянца говорил, что тот для команды как новичок, как новое усиление. И вот он вновь может выбыть. Хотя состояние Федерико толком неясно. Возможно, он все же выйдет в стартовом составе либо на замену.

Если нет - выйдет Милик или Кен. Но с ними стиль игры придется менять, ведь оба, в отличие от Кьезы, чистые форварды. Хотя Милик ассистировал Кьезе длинным пасом в Эмполи, выйдя на замену. Душан Влахович точно выйдет. Он не реализовал пенальти в Эмполи, но забивал в двух первых турах и выглядит свежим.

Тимоти Веа улетал в сборную США и после таких перелетов, возможно, потеряет место на правом фланге в схеме 3-5-2. Тем более, что новичок не впечатляет. Вернувшийся из аренды и впечатляющий Камбиазо должен перейти на его место, оставив левый фланг Костичу.

Николо Фаджоли набрал форму и должен выйти в центре поля. Вратарь Войцех Щенсны пропустил два тура из-за травмы, но уже играл за сборную.

У "Лацио" травмирован Педро, но, кроме него, все в сборе. Как всегда, дилемма на флангах обороны между атакующим Лаццари и оборонительным Хюсаем. Теперь и новая дилемма. В центре поля. Между новичками. Камада забил в Неаполе, Гендузи отлично вошел там в игру. Сборная Японии играла в Европе, да и Даичи во втором ее матче не играл, так что вряд ли устал.

Чиро Иммобиле забил за сборную в Северной Македонии, но во втором матче, против Украины, не играл вообще. Так что и он отдохнул. Дзакканьи играл в обоих с первых минут и отличился ассистом во втором.

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Камбиазо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Влахович, Милик

"Лацио": Проведель, Хюсай, Казале, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Камада, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Цифры и факты

В предыдущем сезоне команды встречались трижды. "Ювентус" победил в Турине в матче лиги со счетом 3:0 и Кубка со счетом 1:0 и проиграл в Риме в лиге со счетом 1:2 в хронологически последнем матче

Перед тем поражением "Ювентус" не проигрывал "Лацио" в семи матчах подряд - пять побед и две ничьи, причем ничьи "лациале" выгрызали на 95-ой и 96-ой минутах

В одном из случаев ничья была добыта в Турине. Она осталась единственной для "Лацио" там в последних шести матчах среди пяти поражений

"Ювентус" не побеждал в двух последних домашних матчах лиги. А против команд Топ-7 дома не побеждал в трех последних - ничья и два поражения со счетом 0:1. Последняя победа состоялась как раз над "Лацио" - 3:0

"Ювентус" не пропускал в трех из четырех последних матчей лиги. Правда, эти три состоялись в гостях, а в единственном домашнем за это время он пропустил от "Болоньи"

"Лацио" пропускал в четырех из пяти последних матчей лиги

Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри встречались как главные тренеры 18 раз. Первый побеждал десять, второй - четыре, еще четыре матча завершились вничью

Прогноз: Ювентус - Лацио 1:1

"Лацио" явно поверил в себя после победы в Неаполе. Последний матч у "Ювентуса" он выиграл при красивой игре. А даже при 0:3 осенью в Турине до гола в раздевалку играл хорошо. "Юве" же дома в последнее время не так убедителен.

Команду Сарри могут отвлечь мысли о матче Лиги Чемпионов против "Атлетико" во вторник, ее статистика на "Алльянц" ужасна. Но все же она способна не проиграть.