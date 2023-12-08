Ювентус - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 08.12.2023

"Ювентус" против "Наполи", вы знаете, что это означает, " - так сказал Вальтер Мадзарри. Да, мы знаем. Север против Юга, богатые против бедных, хмурые, скучные, мизантропы против веселых, жизнерадостных, дружелюбных. Математически выверенные, спланированные против страстных, эмоциональных, интуитивных. В спорте и в жизни обычно в итоге побеждают первые. Но в одном матче все возможно.

8 декабря. 21:45. Серия А. 15-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Состояние команд

1 Інтер 14 11 2 1 35 2 Ювентус 14 10 3 1 33 3 Мілан 14 9 2 3 29 4 Рома 14 7 3 4 24 5 Наполі 14 7 3 4 24 6 Фіорентина 14 7 2 5 23

В предыдущем сезоне в спорте, а конкретно - в футбольной Серии А - победили как раз вторые. В том числе и в двух очных матчах. Тогда "Ювентус" ехал в Неаполь с багажом из восьми побед подряд в лиге без пропущенных, но потерпел свое наибольшее поражение от кого-либо с 1993-го года - 1:5. А дома в эмоциональном матче пропустил на 93-ей минуте и уступил со счетом 0:1.

Впрочем, кажется что все это было в прошлой жизни. Ныне "Юве" спокоен, организован, побеждает, а не проигрывает со счетом 1:0. Все как он любит. Вернулся в борьбу за Скудетто. А "Наполи" приходится даже забыть, что он чемпион. Его лихорадит, смена тренера принесла важную и сложную победу над "Аталантой", но затем 2:4 от "Реала" и 0:3 от "Интера". Он ныне даже не в Топ-4 лиги.

Мадзарри хочет опереться на первый тайм матча против "Интера". На пресс-конференции вчера постоянно говорил об этом. Говорил, что даже был счастлив на 45-ой минуте, прямо перед первым пропущенным. Также после того матча в клубе яростно обвиняли арбитров. К судейству и вправду были вопросы, а команда и вправду играла хорошо до перерыва. Но не хватило цинизма, характера, жесткости, класса.

Развал после второго пропущенного и вовсе был крайне неприятен и даже тревожен. А оборона в целом тревожна с начала сезона.

Новый наставник признает, что команда "пропускает с первой же ошибки", постоянно говорил вчера о потребности в балансе, компактности и о времени, которое нужно для построения, для прихода в себя. О терпении и спокойствии. Прежде всего говорит о возвращении стабильности обороны. А также о возвращении души, желания бороться. В последнем он видит прогресс.

"Ювентус" также играл против "Интера" совсем недавно, и также дома. В своем предыдущем домашнем матче. Сумел свести игру к совершенно унылой, с одним ударом по воротам во втором тайме. Итоговую ничью в клубе восприняли как однозначно положительный результат, как доказательство того, что их молодая команда организованна и готова к борьбе на высшем уровне.

После того матча "Юве" еще успел сыграть в Монце. Все так же уныло, без мысли и вдохновения в атаке. Но почти идеально перекрыл оборону. Кроме случайного гола на 91-ой минуте. Да и на 94-ой все же забил победный, еще и силами центрального защитника в позиционной атаке. Этим очередным проявлением знаменитого Fino Alla Fine в клубе также очень довольны.

Массимилиано Аллегри, правда, постоянно скромничает, говоря, что цели команды - место в Топ-4 и превзойти предыдущий очковый улов первого круга. До него осталось пять туров и всего пять очков. Он боится эйфории после "Интера" и "Монцы", отмечает, что "Наполи" показал немало хорошего против "Интера", что отлично играет в гостях, что "Ювентусу" против него в последнее время очень тяжело.

Несмотря на лихорадку, "Наполи" остается первым в лиге и по владению мячом, и по ударам по воротам. В первом из компонентов "Ювентус" и вовсе 13-ый и даже в Монце владел всего 34 процента времени, так что тенденция сегодняшнего матча в этом плане ясна. Во втором он пятый и попытается дома создавать.

Последние матчи команд

Кадры

В "Ювентусе" окончательно набрал форму Алекс Сандро и только-только вернулся капитан Данило. Скорее всего, лишь последний сдвинет Ругани, ведь Бремер - столп обороны, а Гатти забивал в Монце в самой концовке. На правом фланге схем 3-5-2 по-прежнему травмирован Веа, так что выйдет Камбиазо.

Локателли возвращается на позицию последнего опорника после двух матчей вне стартового состава. Николусси Кавилья очень хорошо замещал его, но теперь уйдет в запас. МакКенни же останется (Миретти в запасе), как и автор гола и ассиста в Монце Рабио. В атаке же останутся Влахович и Кьеза, сделавшие гол против "Интера". Хотя Душан смазал пенальти в Монце. Кен и Милик в запасе.

У "Наполи" Зелински вернется в стартовый состав. Элмас вернется в запас и будет суперсабом. В таком статусе он забил победный мяч "Аталанте". Осимхен выйдет в стартовом составе во втором матче подряд. Он явно не в форме после травмы, но набрать форму можно лишь игрой. Кварацхелия забивал в Бергамо, причем головой, и попробует забить или ассистировать более конвенционально для себя.

Наибольшей дилеммой остается левый фланг обороны. Руи и Оливера по-прежнему травмированы. Хотя для Мадзарри, похоже, это не дилемма. Он заявил, что из здоровых игроков лишь Натан способен играть там. В центре же Жуан Жезус конкурирует с Эстигором. Были сообщения и о травме правого защитника капитана Ди Лоренцо, но он готов играть.

"Ювентус": Щенсны, Данило, Гатти, Бремер, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Натан, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия

Цифры и факты

В 2016-2019 годах в очных матчах в Серии А доминировал "Ювентус" - шесть побед, ничья и поражение. Но в 2020-2023 - "Наполи" с пятью победми, ничьей и поражением. В предыдущем сезоне оба матча лиги выиграли неаполитанцы

В шести последних очных матчах в Турине в лиге немного лучше "Ювентус" - три победы, ничья и два поражения. Результаты последних двух для него - ничья и поражение

"Наполи" забивал "Ювентусу" в 11-ти последних матчах лиги. "Юве" не забил в трех из них

В домашней таблице Серии А лидирует "Ювентус" - пять побед и две ничьи в семи матчах. "Наполи" в ней лишь 16-ый с семью очками. А вот в гостевой неаполитанцы вторые с точно такими же результатами, как у туринцев дома - 17 очков. Четыре последних гостевых матча в лиге "Наполи" выиграл

"Ювентус" выиграл шесть из своих семи последних матчей лиги при одной ничьей и семь из последних девяти при двух ничьих. При этом в десяти последних матчах он лишь однажды побеждал с разницей более одного мяча, а в трех последних пропускал

"Наполи" выиграл лишь один из пяти последних матчей во всех турнирах (ничья и три поражения), лишь два из последних семи (две ничьи и три поражения)

"Наполи" пропускал в последних пяти матчах во всех турнирах. Всего за это время - десять пропущенных

В нынешнем сезоне в пяти матчах против традиционной Топ-8 Серии А "Ювентус" набрал 11 очков и не проигрывал. "Наполи" набрал четыре и проиграл три матча

Прогноз: Ювентус - Наполи 2:1

Аллегри заявляет, что сезон сегодня не закончится, так что матч против "Наполи" не решающий. Хотя как раз для последнего он может стать таким, ввергнув его в глубокий кризис. Сумеют ли неаполитанцы осознать это и мобилизоваться, отыграть со злостью, чемпионской гордостью и желанием реванша за разгром от "Интера", но вместе с тем с организованностью и вдумчивостью?

В их пользу гораздо лучшая игра в гостях, чем дома, память о 5:1 и вообще удачные последние результаты против "Ювентуса". Туринцы еще и начали пропускать. Но ощущение, что "Юве" все равно сильнее, организованнее и спокойнее.