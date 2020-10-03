Ингулец - Минай. Анонс и прогноз на матч

Эти соперники встречались лишь трижды, но их противостояние уже имеет налет принципиальности. Именно "Минай" в прошлом сезоне отобрал у "Ингульца" золото Первой лиги. Именно "Минай" остановил петровскую команду в Кубке Украины, где "Ингулец" выступал в статусе финалиста предыдущего сезона. На такие "обиды" нужно отвечать. И петровцы, можно не сомневаться, сделают все от себя зависящее, чтобы получить историческую первую победу в высшем дивизионе.

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3 октября. Кропивницкий. Стадион "Зирка"

"Ингулец" 19:30 "Минай"

Арбитр: Николай Балакин

Телетрансляция - Футбол 2

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 3 октября. Кропивницкий. Стадион "Зирка"Николай Балакин

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Все три предыдущие встречи между "Ингульцом" и "Минаем" завершались с одинаковым счетом - 1:1. Правда, в Кубке закарпатцы победили в серии пенальти. Тогда "лотерея" растянулась до девяти ударов, решающий промах допустил Богдан Шуст.

В двух предыдущих встречах между нынешними соперниками арбитр показал четыре красные карточки, три из них - игрокам "Ингульца".

На неделе обе команды играли в Кубке Украины. "Ингулец" проиграл "Александрии" со счетом 1:4. "Минай" в свою очередь победил представителя Первой лиги "Полесье" со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата Украины соперники располагаются рядом. Правда, очки набрали различными способами. "Минай" выигрывал у "Александрии", после чего проигрывал "Олимпику" и "Динамо". "Ингулец" уступил только "Ворскле", а также сыграл вничью с "Днепр-1" и двумя представителями Украины в Лиге Европы - "Десной" и "Колосом".

"Ингулец" не может победить уже в семи официальных матчах подряд (два в Первой лиге, четыре в УПЛ и один в Кубке). За этот период команда Лавриненко пять раз сыграла вничью (четыре - по 1:1) и дважды проиграла.

Петровская команда, как известно, свои матчи проводит в Кропивницкому. "Минай" здесь сыграет во второй раз. Впервые это произошло летом в 2018-го года в финале Второй лиги, тогда закарпатцы проиграли "Кремню" 0:1.

Игру из-за дисквалификации пропускает защитник "Миная" Дмитрий Павлиш.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Сергей Лавриненко в целом стабилизировал состав и если проводит замены, то одну-две - не больше. Вряд ли на этот раз будет что-то радикальное - вопрос возникает только по поводу одного из флангов полузащиты, где пока место делят Козак и Щедрый. Также под вопросом участие в игре Синегуба - в прошлом туре он получил повреждения и был заменен еще до перерыва. Если Олег не восстановился, его заменит Квасный.

Шуст - Балан, Павлов, Ковалев, Квасный - Кучеренко, Лупашко - Коваленко, Запорожец, Козак - Ситчинава

После поражения от "Динамо" Василий Кобин в кубковом поединке отказался от схемы с тремя центрбеками и вернулся к более привычной для его команды тактики с четырьмя защитниками в линию. Скорее всего, этот вариант мы увидим и сейчас. Вопрос в том, кто сыграет в центре поля рядом с Ткачуком. Есть вариант с Голодюком, если он успел восстановиться после матча с "Полесьем". И Карнозу не следует сбрасывать со счетов.

Попович - Мелинишин, Матич, Лопиренок, Сакив - Кожанов, Ткачук, Голодюк, Пиняшко - Нуриев - Шиндер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИНГУЛЕЦ - МИНАЙ 1:0

Соперники прекрасно знают друг друга, следовательно, это будет напряженное противостояние. Силы выглядят равными, но "Ингулец" более надежен в защите, хотя на этот раз ему и придется играть первым номером. В пользу команды Лавриненко говорит тот факт, что она значительно меньше времени проводит в дороге в последнее время. У "Миная" подряд были выезды в Киев, Житомир, теперь Кропивницкий. В общем, за счет более слаженной обороны предпочтение отдаем хозяевам. Если не хотите рисковать с определением победителя, стоит рассмотреть ставку на тотал меньше - соперники не блещут атакой, следовательно, забитых мячей будет немного.