Рух - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 24.10.2021

"Рух" (Львов) - "Минай"

Vbet-лига. 12-й тур

23 октября. Львов. "Арена Львов". Начало в 14:00

Главный арбитр - Геннадий Серпутько

Ассистенты: Александр Холодинский и Игорь Дебенко

Трансляция на ТВ - "Футбол 1"

Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV и другие

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Рух": кадровые новости

Не сыграют: Костевич (голень), Дидык (травма)

Леонид Кучук большой выдумщик и любитель менять стартовый состав. Есть тренеры, которые просто говорят, что у него нет запасных, а есть Леонид Кучук, который каждую неделю запасных делает уже основными. Базовая схема, понятно, должна остаться прежней: 4-1-4-1. А вот дальше есть много вариантов: Кондраков или Борячук в атаке, Сыч или Гагун справа в обороне, Притула или Таллес в середине поля?

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Панькив - Мысык, Мартынюк, Билый, Сыч - Карасюк - Климчук, Федорчук, Притула, Бойчук - Кондраков.

"Минай": кадровые новости

Не сыграют: Горин (травма)

Игорь Леонов провёл только один матч во главе "Миная", поэтому велосипед выдумывать не будем, а просто доверимся решению тренера по составу на прошлой неделе. Тем более, результат-минимум команда тогда добыла, отстояв приемлемую ничью. Таким образом, ожидаем, что мы увидим уже ставшую классикой в УПЛ схему 4-2-3-1. Вы спросите: будет ли последней единичной Селезнёв? Вряд ли.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Кучер - Синегуб, Матич, Векляк, Гончар - Петрусенко, Месхи - Билоног, Кулиев, Ахмедзаде - Вишневский.

Статистика команд

Последняя домашняя победа у "Руха" была ещё летом, но в двух крайних матчах в родных стенах соперники были уровнем чуть-чуть повыше: "Заря" и "Динамо". Причём, с луганчанами даже удалось отстоять ничью, что справедливо можно считать очень хорошим результатом. Кстати, против "Десны" парни Леонида Кучука также хотели просто отстоять ничью вокруг своих ворот, но там уже не повезло. В начале месяца "руховцы" победили там, где правилами хорошего тона принято брать три очка - в Мариуполе. Это будет дебютный матч "Руха" после международной паузы в октябре. Официально: в клубе вспышка больных ковидом. На апелляции "Ингульца", что свои слова нужно как-то подтвердить, никто так и не ответил.

"Минай" стартонул в нынешнем сезоне с сенсационного домашнего триумфа против "Александрии" дома. С тех пор на Закарпатье только слышали такое слово, как "победа". Даже перволиговый "Ужгород" с начала сезона побеждал дома только один раз. В гостях у "Миная" статистика удручающая. Уже идёт второй год выступлений клуба в элите, а на выезде команда ещё ни разу не побеждала. И пока очень вероятен расклад, что клуб так и завершит свою каденцию в Премьер-лиге, так ни разу в ней и не выиграв. Но до последнего ещё далеко.

Турнирная таблица

"Рух" пока может не заглядываться вперёд: у "Вереса" и "Десны" серьёзная фора в семь очков. Десятую строчку львовяне делят с "Колосом", у которого также одиннадцать баллов. Кроме ковалёвцев уже никто не обойдёт команду Леонида Кучука по итогам нынешнего тура.

"Минай" начинал тур тринадцатым, однако из-за ничьей в Одессе в субботу потерял две позиции и скатился в зону вылета. Ясно, что преимущество "Черноморца" и "Львова" только по дополнительным показателям, но даже это должно бить по психологии.

# Команда И В Н П М РМ О 10 Рух 10 3 2 5 8-12 -4 11 15 ФК Минай 10 1 4 5 6-12 -6 7

Личные встречи

Это третий сезон подряд, когда "Рух" и "Минай" проводят очные встречи. Любопытно, что исходы этих игр всегда одинаковы: львовяне побеждают всухую дома, но не проигрывают в гостях. "Лисицы" за 360 игровых минут вообще только однажды смогли забить своему ближайшему сопернику: это было ещё в премьерной игре осенью 2019-го. После этого "Рух" трижды удерживал свои ворота на замке.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Рух" - "Минай"

Игорь Леонов стартовал с "Минаем" с очень приятной глазу ничьей против "Десны" 0:0. Нельзя сказать, что период побед уже пришёл, но и просто так отдавать три очка "Руху" никто не будет. Тем более, львовская команда под руководством Леонида Кучука сейчас не очень-то и впечатляет тасует неудачные матчи с приемлемыми. Гости в этом матче упрутся, а вот будут ли у хозяев аргументы при игре первым номером - вот это главный вопрос, который сейчас должен интересовать человечество.

Ставка: "Минай" с форой +0.75 за 1.66