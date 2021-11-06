Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 ноября 2021

Из Мадрида донецкий "Шахтер" не привез набранных очков, но в целом оставил неплохое впечатление. Возможно, после такого матча, который по статистике был достаточно равным, чувство разочарования даже сильнее. Поскольку могли рассчитывать на нечто большее. Немного отыграться "горняки" могут на кризисном "Колосе", который примет коллектив де Дзерби в это воскресенье.

У Ковалевцев сейчас слишком много проблем. Недавний участник еврокубков продолжает сыпаться, а и.о. тренера Сергей Кузнецов пока никак не может стать своим. С другой стороны, на игру на гранда игроков настраивать не придется. "Колос" всегда умел дать бой фавориту, посмотрим не растеряли ли они в этом сезоне свою суперспособность.

"Колос" 17:00 "Шахтер"

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7 ноября, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: В.Новохатний

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Колос":

У Ковалевцев ноль побед в четырех последних матчах. Более того, ноль голов в последних четырех матчах. Более того, ни в одном из случаев не скажешь, что где-то коллективу Кузнецова не повезло и фортуна повернулась к ним всем известным местом. Одним словом, полная безнадега. "Колос" приучил нас, что с каждым сезоном они наращивают темп, однако в октябре не были похожи на борца за еврокубки. И даже на середняка украинского чемпионата.

Сергей Кузнецов играет по двум схемам - 3-4-3 и 4-2-3-1. Этот факт говорит о том, что наставник продолжает искать идеально сочетание. Предположим, что против "горняков" коуч решит сделать ставку на оборону, выбрав формацию с пятью защитниками. Вполне возможно, что будет нечто схожее на 5-4-1, где наибольшее внимание будет игре сзади. А впереди уже как пойдет.

Ориентировочный состав: Волынец - Ром, Павловец, Петров, Новак, Сакив - Ильин, Задоя, Богданов, Костышин - Лысенко

"Шахтер":

О непростом положении "горняков" в группе ЛЧ мы уже говорили выше. Одно очко после четырех туров - слабенький показатель. Параллельно с этим, в УПЛ донецкий клуб сияет. Последние матчи коллектив де Дзерби прошел без потерь, поочередно обыграв "Зарю", "Ворсклу" и "Десну" с общим счетом 12:2. Как вы поняли, погоня за "Динамо" проходит весьма успешно.

Вряд ли кто-то удивится ротации от Роберто де Дзерби. Матч в Мадриде был тяжелым и эмоциональным, а потому многим игрокам будет нужна передышка. Наша ставка, что с первых минут выйдут Бондарь, Корниенко, Антонио, Марлос и Судаков. Исмаили и Степаненко получат отдых по выслуге лет, Тете немного передохнет и усилит игру уже во втором тайме. Мудрик? Соломону ведь тоже нужно играть.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко - Майкон, Антонио - Марлос, Судаков, Соломон - Фернандо

Цифры и факты

"Колос" и "Шахтер" шесть раз пересекались в официальных матчах. Положительный баланс на стороне "горняков", которые добыли пять побед, один раз сыграв вничью. Общий счет голов - 4:16

Ковалевцы могут забить 50-й гол в УПЛ. Для этого нужно нанести три точных удара

"Бело-черные" не играют вничью в девяти последних играх - две победы и семь поражений

305 минут - столько длится безголевая серия "Колоса" в УПЛ

"Шахтер" идет без поражений в УПЛ в десяти играх - восемь побед и две ничьих

Андрей Пятов может провести 300-й матча в рамках украинского чемпионата

Лассина Траоре и Тете в этом сезоне УПЛ забили по шесть голов. На счету всех игроков "Колоса" всего семь точных ударов. У них худшая атака первенства

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 13 10 2 1 35-7 +28 32 0 11 Колос 12 3 2 7 7-18 -11 11 0

Статистика команд

"Колос":

"Шахтер":

Очные встречи

"Колос" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. "Горняки" набрали хороший ход. Поражение в Мадриде можно назвать достойным, а в УПЛ коллектив де Дзерби штампует победу одну за другой. Не верится, что кризисный "Колос" сможет дать серьезный отпор. Ковалевцы почти не забивают, допуская немало моментов у своих ворот. Наша ставка - уверенная победа гостей перед международной паузой.