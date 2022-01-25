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Металлист - Радомяк. Анонс и прогноз третьего спарринга харьковского клуба

Украина
(1 голосов)

Подопечные Кучера сыграют против четвертой команды чемпионата Польши

Металлист - Радомяк. Анонс и прогноз третьего спарринга харьковского клуба

Фото - metalist.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" - "Радомяк"

26 января. Турция. Начало в 10.00.

Трансляция – YouTube канал "Металлиста"

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Металлист (Харьков)

Подопечные Кучера на турецком сборе пока только побеждают. Харьковчане разгромили "Славию" (София) – 5:0, а затем переиграли "Слован" (Либерец) – 1:0. По качеству игры матч против представителя чемпионата Чехии был не лучшим. Футболисты находились под серьезными нагрузками, и им не хватало легкости в ногах. Свою привычную игру лидер Первой лиги не продемонстрировал, но на помощь пришло индивидуальное мастерство колумбийского нападающего Риаскоса.

В этом матче шанс проявить себя получил 29-летний новичок команды Херонимо Поблете, вышедший на поле на 64-й минуте. Однако ничем особенным аргентинец пока не запомнился.

Радомяк (Радом, Польша)

Ближайший соперник украинцев в чемпионате Польши занимает четвертое место, отставая от второго всего на два очка. Польский коллектив в первой части сезона неплохо проявил себя в атаке. За 19 встреч было забито 28 мячей.

На сборе подопечные Дариуша Банасика уже успели сыграть три контрольных матча, в которых одержали одну победу. Поляки обыграли "Бачку-Тополу" – 2:1, но уступили "Градец-Кралове" – 1:2 и МТК "Будапешт" – 2:3.

Прогноз

Украинская команда фаворит матча, однако не стоит недооценивать поляков, которые довольно неплохо играют в нападении. Полагаю, что в этой игре будет забито более 2,5 мячей.

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В статье: Контрольные матчи Металлист (Харьков)
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