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Металлист - Радомяк. Анонс и прогноз третьего спарринга харьковского клуба
Подопечные Кучера сыграют против четвертой команды чемпионата Польши
Фото - metalist.ua
"Металлист" - "Радомяк"
26 января. Турция. Начало в 10.00.
Трансляция – YouTube канал "Металлиста"
Металлист (Харьков)
Подопечные Кучера на турецком сборе пока только побеждают. Харьковчане разгромили "Славию" (София) – 5:0, а затем переиграли "Слован" (Либерец) – 1:0. По качеству игры матч против представителя чемпионата Чехии был не лучшим. Футболисты находились под серьезными нагрузками, и им не хватало легкости в ногах. Свою привычную игру лидер Первой лиги не продемонстрировал, но на помощь пришло индивидуальное мастерство колумбийского нападающего Риаскоса.
В этом матче шанс проявить себя получил 29-летний новичок команды Херонимо Поблете, вышедший на поле на 64-й минуте. Однако ничем особенным аргентинец пока не запомнился.
Радомяк (Радом, Польша)
Ближайший соперник украинцев в чемпионате Польши занимает четвертое место, отставая от второго всего на два очка. Польский коллектив в первой части сезона неплохо проявил себя в атаке. За 19 встреч было забито 28 мячей.
На сборе подопечные Дариуша Банасика уже успели сыграть три контрольных матча, в которых одержали одну победу. Поляки обыграли "Бачку-Тополу" – 2:1, но уступили "Градец-Кралове" – 1:2 и МТК "Будапешт" – 2:3.
Прогноз
Украинская команда фаворит матча, однако не стоит недооценивать поляков, которые довольно неплохо играют в нападении. Полагаю, что в этой игре будет забито более 2,5 мячей.
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