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Колос - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 октября 2022
Встреча недавно проигравших
Фото: ФК Ингулец
Помните те славные времена, когда "Колос" был лидером УПЛ? Если вам кажется, что это было недавно, то вы абсолютно правы. К старту пятого тура ковалевцы подходили в качестве первой команды чемпионата, однако поражение "Металлисту 1925" в большинстве убило как лидерство, так и отношение к "Колосу". Пора бы исправляться, и, с одной стороны, "Ингулец" может показаться подходящим оппонентом. Правда, "казаки" известны своей неуступчивостью, а потому в играх с ними никто не застрахован от апсета. Даже гранд.
"Колос" 17:00 "Ингулец"
VBET-лига. 6-й тур
7 октября, Ковалевка, стадион "Колос"
Арбитр: -
Трансляция: "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"
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Последние новости и составы
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"Колос":
Правильно подобранный состав, непроходимая оборона, отличная реализация - вот простые рецепты успеха от коллектива Вишняка. Однако против "Металлиста 1925" все сломалось. Команда пропустила дважды после стандарта (нонсенс), при этом еще и не забила в большинстве. А моментов было очень много, особенно у Мякушко, но в один момент у него просто сбился прицел. Интересно, надолго ли.
Ярослав Вишняк точно проведет ряд замен. В игре с "Металлистом 1925" отлично со скамейки игру взбодрил правый защитник Зозуля, также хорошо вписался форвард Попов. Выход последнего не означает понижение в звании Безбородько. Остается вероятность игры в два форварда. 4-4-2 неплохо подходит текущему "Колосу".
Ориентировочный состав: Волынец - Зозуля, Гончаренко, Новак, Черноморец - Болбат, Милько, Ореховский, Мякушко - Попов, Безбородько
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"Ингулец":
Знаете, прошло больше двух лет с момента дебюта "казаков" в элите украинского футбола, однако прогресса не видно. "Ингулец" остается неудобным соперником для любого оппонента, однако разве для этого стоит существовать. Проблема коллектива Лавриненко в том, что от сезона к сезону стиль его команды отличить сложно, и вряд ли можно назвать плюсом. Иногда хочется увидеть более зрелую игру.
Но мы отошли от темы. Лавриненко, судя по всему, выбрал основу для своего состава, а потому больших изменений в игре против "Колоса" мы не ждем. В воротах должен будет оказаться Кучер, который неделю назад экстренно заменил травмированного Паламарчука. Помимо этого не исключен выход Коробенко в центре поля, а также Головкина или Ситало в атакующей тройке.
Ориентировочный состав: Кучер - Нагиев, Поспелов, Павлов, Сакив - Коробенко, Кухарук - Головкин, Запорожец, В.Близниченко - Одарюк
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|4
|Колос
|5
|3
|1
|1
|5-3
|+2
|10
|0
|14
|Ингулец
|5
|0
|2
|3
|4-7
|-3
|2
|0
Статистика команд
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"Колос":
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"Ингулец":
Очные встречи
"Колос" - "Ингулец": трансляция матча
"Колос" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Колос" - "Ингулец" от UA-Football
Победа "Колоса" 1:0. Интересный факт - в этом сезона ковалевцы Вишняка не оступались на своем поле. Да, неделю назад они впервые проиграли в УПЛ, однако в игре против "Ингульца" мы выделяем их в качестве фаворита. И не только из-за домашнего поля. Состав "Колоса" на бумаге выглядит более разнообразным и интересным, особенно, что касается атаки. Свой один гол они точно должны найти, а вот утверждать, что у "казаков" хватит ли сил отыграться мы не можем. Ибо не уверенны в этом.
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