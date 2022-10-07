Колос - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 октября 2022

Помните те славные времена, когда "Колос" был лидером УПЛ? Если вам кажется, что это было недавно, то вы абсолютно правы. К старту пятого тура ковалевцы подходили в качестве первой команды чемпионата, однако поражение "Металлисту 1925" в большинстве убило как лидерство, так и отношение к "Колосу". Пора бы исправляться, и, с одной стороны, "Ингулец" может показаться подходящим оппонентом. Правда, "казаки" известны своей неуступчивостью, а потому в играх с ними никто не застрахован от апсета. Даже гранд.

"Колос" 17:00 "Ингулец"

VBET-лига. 6-й тур

7 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: -

Трансляция: "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Колос":

Правильно подобранный состав, непроходимая оборона, отличная реализация - вот простые рецепты успеха от коллектива Вишняка. Однако против "Металлиста 1925" все сломалось. Команда пропустила дважды после стандарта (нонсенс), при этом еще и не забила в большинстве. А моментов было очень много, особенно у Мякушко, но в один момент у него просто сбился прицел. Интересно, надолго ли.

Ярослав Вишняк точно проведет ряд замен. В игре с "Металлистом 1925" отлично со скамейки игру взбодрил правый защитник Зозуля, также хорошо вписался форвард Попов. Выход последнего не означает понижение в звании Безбородько. Остается вероятность игры в два форварда. 4-4-2 неплохо подходит текущему "Колосу".

Ориентировочный состав: Волынец - Зозуля, Гончаренко, Новак, Черноморец - Болбат, Милько, Ореховский, Мякушко - Попов, Безбородько

"Ингулец":

Знаете, прошло больше двух лет с момента дебюта "казаков" в элите украинского футбола, однако прогресса не видно. "Ингулец" остается неудобным соперником для любого оппонента, однако разве для этого стоит существовать. Проблема коллектива Лавриненко в том, что от сезона к сезону стиль его команды отличить сложно, и вряд ли можно назвать плюсом. Иногда хочется увидеть более зрелую игру.

Но мы отошли от темы. Лавриненко, судя по всему, выбрал основу для своего состава, а потому больших изменений в игре против "Колоса" мы не ждем. В воротах должен будет оказаться Кучер, который неделю назад экстренно заменил травмированного Паламарчука. Помимо этого не исключен выход Коробенко в центре поля, а также Головкина или Ситало в атакующей тройке.

Ориентировочный состав: Кучер - Нагиев, Поспелов, Павлов, Сакив - Коробенко, Кухарук - Головкин, Запорожец, В.Близниченко - Одарюк

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 4 Колос 5 3 1 1 5-3 +2 10 0 14 Ингулец 5 0 2 3 4-7 -3 2 0

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Прогноз на матч "Колос" - "Ингулец" от UA-Football

Победа "Колоса" 1:0. Интересный факт - в этом сезона ковалевцы Вишняка не оступались на своем поле. Да, неделю назад они впервые проиграли в УПЛ, однако в игре против "Ингульца" мы выделяем их в качестве фаворита. И не только из-за домашнего поля. Состав "Колоса" на бумаге выглядит более разнообразным и интересным, особенно, что касается атаки. Свой один гол они точно должны найти, а вот утверждать, что у "казаков" хватит ли сил отыграться мы не можем. Ибо не уверенны в этом.