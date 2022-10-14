Металлист 1925 - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15 октября 2022

Увы, далеко не все матчи прошедшего тура УПЛ были сыгранны. Игра "Львов" - "Шахтер" была перенесена из-за загруженного графика последних, а "Александрия" и "Металлист 1925" не смогли сыграть из-за бомбардировок городов. И вот неплохо отдохнув физически за последние две недели, в очной игре сойдутся львовяне и харьковчане. Для первых будущая игра - попытка оторваться от зоны вылета; для вторых - шанс закрепиться в верхней части таблицы и почувствовать себя в роли борца за еврокубки. Однако в субботу осуществится всего одно желание.

"Металлист 1925" 13:00 "Львов"

VBET-лига. 7-й тур

15 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: А.Дердо

Трансляция: "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sports"/ОТТ-платформа "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Металлист 1925":

В прошлом туре харьковчане должны были сыграть против "Александрии", однако мы на время были лишены потенциально хорошего матча. Далеко не факт, что вынужденная пауза пойдет на пользу харьковчанам. Коллектив Кривенцова точно был на подъеме после победы над "Колосом" и должен был набирать ход. С другой стороны, пауза могла помочь новичкам (Вачиберадзе) и травмированным (Рудавскому).

Последний начал сезон в качестве основного левого защитника, однако пропустил спарринги во время международной паузы, а также был недоступен против "Колоса". Его нынешнее состояние остается неизвестным. Точно матч против "Львова" пропустит Капинус, заработавший удаление против "Колоса". Две недели назад его качественно подменил центрбек Шершень, выход которого мы ожидаем в субботу.

Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Курило, Безуглый, Шершень - Русин, Кравченко, Мартынюк, Габелок, Ременюк - Борячук

"Львов":

В отличие от "Металлиста 1925", львовянам пауза могла пойти на пользу. Команда не лучшим образом стартовала после международного перерыва, проиграв 0:3 "Днепру-1". Далее по плану был поединок против "Шахтера", который удалось избежать. Согласитесь, два подряд поражения могли стать причиной кризиса, однако вместо этого Дулуб получил паузу и возможность перезагрузки.

Против "Днепра-1" на красную наиграл правый латераль Грисьо и он не будет доступен. Но есть хорошая новость. "Львов" подписал опытного фулбека Полегенько, который идеально закроет позицию справа. Причем, как нам кажется, не только в игре против харьковчан, но и по сезону в целом.

Ориентировочный состав: Пономаренко - Бусько, Крушинский, Муравский - Полегенько, Васильев, Мильченко, Михайлив - Бойко - Ныч, Бугай

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 9 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 0 12 Львов 5 1 1 3 3-7 -4 4 0

Статистика команд

"Металлист 1925":

"Львов":

Очные встречи

"Металлист 1925" - "Львов": трансляция матча

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"Металлист 1925" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Львов" от UA-Football

Победа "Металлиста 1925" 1:0. Кажется, что команды подходят друг другу. Харьковчане умеют владеть мячом и иногда даже любят вести игру, в то время как ребята Дулуба с большим удовольствием от сферы откажутся, играя строго вторым номером. Если брать в целом, то по сезону пока интереснее идут номинальные хозяева будущего матча и именно их можно назвать небольшим фаворитом. Особенно, если команде Кривенцова удастся первой открыть счет.