Ворскла - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.11.2022

"Днепр-1" продолжает удерживать лидерство. В последних матчах днепряне даже вернулись к тому уровню результативности, который был в начале турнира и который затем "просел" из-за тяжелого графика. График, собственно, не становится легче, но после выполнения задания в еврокубках команда избавилась от психологического бремени.

А вот чего ожидать от "Ворсклы" – загадка. Серией успешных результатов полтавчане заявили, что готовы вернуться в борьбу за зону еврокубков, но затем последовало поражение от "Кривбасса", которое подчеркнуло нестабильность возглавляемого Виктором Скрипником коллектива. На каком уровне удастся выступить против "Днепра-1"? Как против "Динамо"? Или как против "Кривбасса"? На эти вопросы ответит только игра.

УПЛ. Тринадцатый тур. 13.11.2022

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Максим Козыряцкий; арбитр VAR – Евгений Арановский

"Ворскла" 13:00 "Днепр-1"

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Дніпро-1 Смотреть трансляцию

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Новости "Ворсклы"

Виктор Скрипник после поражения от "Кривбасса" говорил, что хотел бы услышать объяснения от арбитров тех или иных решений. Это не прямая, но завуалированная жалоба на арбитраж, хотя проблемы полтавчан заключались не в судействе. Слишком много допущенных ошибок – как при реализации своих голевых шансов, так и при защитной работе.

Это сопровождает "Ворсклу" с самого начала сезона. Особенно это касается надежности у собственных ворот. Даже в оптимальном составе полтавчане не могут правильно настроить защитные алгоритмы, а тут еще и Чеснаков выпал из-за травмы. Была инсайдерская информация, что не сыграет за полтавчан и Джоко Зайков, вызванный в сборную Северной Македонии.

Точно вне игры еще один футболист сборной (Албании) – Таулян Сефери. Он заработал дисквалификацию в предыдущем туре. Марлисон не попадает в сборную Бразилии, но против "Днепра-1" также не сыграет из-за отстранения. Едва ли не впервые в этом сезоне Скрипник столкнулся со столь существенными кадровыми трудностями.

Ориентировочный состав: Ризнык – Пердута, Яворский, Бацула, Кравец – Челядин, Юрченко, Олейник – Скляр, Кравчук – Степанюк

Новости "Днепра-1"

У "Днепра-1" дисквалификацию заработал Руслан Бабенко. Но важнее, что после травмы вернулись некоторые игроки. Не все – Пурита, Бланко, Лучкевич до сих пор на больничном. Но Громов, Танчик, Гуцуляк уже не просто в обойме, но и делают разницу.

По сравнению с матчем против "Колоса" должно быть еще одно изменение – возвращение Яниса Амаша, отказавшегося ехать в Киевскую область. "Днепру-1" нужно взять три очка и собрать под крылом всех доступных футболистов, ведь после "Ворсклы" начнется подготовка к одному из важнейших поединков полугодия – против "Шахтера".

Собственно, даже поражение от полтавчан не лишит днепрян лидерства по итогу тура, однако надо учитывать, что у "Шахтера" есть один матч в запасе. Корректнее считать потерянные очки, по которым преимущество "Днепра-1" – всего два балла.

Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Рубчинский, Пихалёнок, Когут – Гуцуляк, Амаш – Довбик

"Ворскла" – "Днепр-1". Статистика личных встреч

"Ворскла" имеет гораздо больше опыта выступлений в УПЛ, однако у "Днепра-1" лучшие результаты в разрезе противостояния с полтавчанами. Из девяти матчей днепряне выиграли пять, тогда как за "Ворсклой" остался только один.

Но этот матч точно будет не похож на предыдущие, ведь впервые команды сыграют друг против друга в таком тренерском составе.

"Ворскла" – "Днепр-1". Последние матчи команд

"Ворскла" продолжает удивлять нестабильностью. В пяти последних матчах – по две победы и поражения, одна ничья. В двух поединках этой серии удалось не пропустить, но только в одном "Ворскла" забила более одного мяча.

"Днепр-1" вернулся к тому уровню, который имел место в начале – когда легко давалась игра в атаке. В частности, в двух последних поединках – шесть голов в ворота соперников. Интересно, что эти матчи прошли по разным сценариям. Против "Миная" пришлось отыгрываться, а с "Колосом" была пенальтийная перестрелка.

"Ворскла" – "Днепр-1". Турнирное положение команд

"Днепр-1" комфортно и почетно чувствует себя на вершине турнирной таблицы, хотя, как уже говорилось, отрыв от "Шахтера" не существенен. "Ворскла" в прошлом туре упустила шанс подтянуться к еврокубковой зоне, но плотность таблицы настолько высока, что в руках команды Виктора Скрипника все еще остаются рычаги. Прозябать в середине таблицы – это не то, к чему стремится "Ворскла".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 11 10 1 0 27-6 +21 31 0 2 Шахтер 10 8 2 0 23-5 +18 26 0 3 Заря 11 7 1 3 23-16 +7 22 0 4 ФК Александрия 10 6 2 2 18-12 +6 20 0 5 Динамо 10 6 1 3 18-12 +6 19 0 6 Верес 12 5 2 5 15-15 0 17 0 7 Колос 11 4 3 4 10-14 -4 15 0 8 Металлист 11 4 3 4 15-18 -3 15 0 9 Ворскла 12 4 2 6 13-15 -2 14 0 10 Рух 11 3 2 6 13-18 -5 11 0 11 Металлист 1925 11 2 5 4 9-16 -7 11 0 12 ФК Львов 11 2 3 6 9-17 -8 9 0 13 Кривбасс 11 2 3 6 7-13 -6 9 0 14 ФК Минай 11 2 3 6 7-13 -6 9 0 15 Ингулец 10 1 4 5 8-14 -6 7 0 16 Черноморец 11 1 3 7 6-17 -11 6 0

"Ворскла" – "Днепр-1". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" – "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 2:1. Проблемы в обороне "Ворсклы" прослеживаются даже с менее статусными соперниками. А если против полтавчан – одна из лучших команд первенства, то и подавно следует ожидать голов в ворота Ризныка. "Днепр-1" забивает сам, но и дает играть соперникам. Так что прогнозируем, что свое счастье в атаке найдет и "Ворскла". Однако это будет локальный успех. Глобальный же останется за "Днепром-1".