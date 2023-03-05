Львов - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6 марта 2023

Программу 16-го тура будут закрывать команды, у которых в этом сезоне схожая задача - удержать место в УПЛ. Но если цель у "Львова" и "Миная" одинаковая, то способы её реализация существенно отличаются. Первые традиционно для себя серьезно изменили состав, подписав за зиму более десяти игроков, а также отпустив многих лидеров. "Минайцы" же ведут себя более спокойно, а их работа на рынке кажется более осмысленной. Однако поможет ли им это в битве с таким же мотивированным соперником, который еще и обыграл закарпатцев в первом круге? На это мы и постараемся ответить в нашем анонсе.

"Львов" 13:00 "Минай"

VBET-лига. 16-й тур

6 марта, Львов, стадион "СКИФ"

Арбитр: А.Дердо

Трансляция: "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Львов":

На зимнюю паузу коллектив Олега Дулуба ушел в качестве одной из худших команд лиги. "Львов" осенью выиграл лишь две игры и забил всего девять голов, вследствие чего и оказался на 16-й позиции. Нельзя сказать, что "сине-золотые" провалились во всех матчах, ведь на их счету имеется яркая победа в дерби против "Руха", качественные ничейные поединки с "Металлистом 1925" и "Металлистом", однако в целом было видно, что для идей Олега Дулуба, который никогда не ставил сложный футбол, у команды слабенький набор игроков.

Зимой клуб отпустил тех, кто был важен для Дулуба - был продан Крушинский, ушли Муравский, Бойко, Ныч, Ильющенков, Полегенько, Шишка. Да, хватало и входящих трансферов, однако такой бурный поток футболистов означает необходимость перестройки. Хватит ли на это времени, учитывая плотность внизу таблицы - вопрос открытый. Как бы там ни было, в понедельник ожидаем выход Александра Рыбки в качестве нового вратаря и капитана львовян, легионер Игор Габриэл займет место в центре обороны, Беляев и Алибеков - в центре поля, а вернувшийся в УПЛ Эсеола должен будет закрыть позицию одного из двух нападающих.

Ориентировочный состав: Рыбка - Никитюк, Габриэл, Вовкун - Грисьо, Мильченко, Беляев, Алибеков, Р.Михайлив - Эсеола, Бугай

"Минай":

В отличие от будущего соперника, "минайцы" уже стартовали в 2023-м году, правда сделали это не совсем удачно. Коллектив Шарана провел перенесенный матч осени против "Шахтера", проиграв в номинально домашней игре 1:4. С одной стороны, винить за поражение гранду - глупо, да и до перерыва закарпатцы смогли создать пару добротных моментов у ворот Трубина. Удручает лишь пассивность команды во втором тайме. Либо футболисты Шарана только вкатываются в сезон и выйдут на пик позже, либо не хватило характера играть против "Шахтера" так же азартно, как и в первой половине.

Против "Шахтера" неплохо дебютировал новичок "Миная" Гечев, который должен будет сохранить за собой место в старте. Так же есть вероятность появления в центре поля Шишки, который зимой укрепил закарпатцев, перейдя именно из состава "Львова". Ждем возвращения Трубочкина на левый фланг обороны, учитывая, что свою дисквалификацию он уже отсидел. Не лучшее впечатление в игре против "Шахтера" оставил форвард Вишневский, а потому его место на поле вполне может занять Колесник.

Ориентировочный состав: Бандура - Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин - Витенчук, Шишка - Воробчак, Твердохлиб, Гечев - Колесник

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 15 Минай 15 3 5 7 11-19 -8 14 16 Львов 14 2 3 9 9-21 -12 9

Статистика команд

"Львов":

"Минай":

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"Львов" - "Минай": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Львов" - "Минай" от UA-Football

Победа "Миная" 1:0. Закарпатцы Шарана в целом оставили приятное впечатление по итогам осени, да и клуб не сильно изменился зимой, что говорит о сыгранности игроков. У "Львова" же очередная перестройка, которая может сыграть как в плюс, так и минус. Да, многие новички захотят удивить Дулуба в первом же матче, однако излишнее желание может привести к браку и лишним потерям, которыми закарпатцы пользоваться умеют. А потому мы ставим на триумф гостей в последнем матче 16-го тура.