Черноморец – Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 29.05.2023

Соленый черноморский воздух для одесситов не является преимуществом в текущем чемпионате. Скорее наоборот: в родных стенах команда Романа Григорчука в одиннадцати предыдущих матчах победила всего дважды: "Львов" осенью и "Колос" весной. У "Руха" аналогичная ситуация в гостях: те же две победы в четырнадцати выездах. Чего же ждать – ничьей? Не факт, что команды на нее согласятся. Особенно львовяне, остро нуждающиеся в трех очках, чтобы наконец покинуть зону плей-офф за место в УПЛ. Но главное для стороннего болельщика, чтобы команды снова порадовали нас ярким футболом: в двух предыдущих очных встречах в Одессе матчи стабильно завершались с минимум четырьмя забитыми на двоих.

"Черноморец" - "Рух"

Vbet лига. 29-й тур

29 мая. Начало в 15:00

Главный арбитр – Виталий Романов

Ассистенты: Станислав Марулин и Владимир Журибида

Трансляция на ТВ – не запланирована

Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Черноморец": последние новости

Текущий тур будет уже шестым для клубов УПЛ в течение мая. К такому футболистов украинских команд жизнь не готовила, потому и выходит, что в еврокубках, когда приходится играть еще по дополнительному матчу в четверг, получается, что коллективы проваливаются. Отчасти об этом же говорил после игры со "Львовом" Роман Григорчук, отмечая, что его команда пока не доукомплектована и к такому ритму не готова. Возможно, именно поэтому рисунок игры против "Львова" в предыдущем туре получился очень вялым в исполнении одесситов.

Бадибанга пропустил предыдущий матч из-за травмы. Также повреждение руки получил Войтиховский. Досрочно завершил для себя сезон Гучек, получивший травму в одной из прошлых встреч. Вернется после дисквалификации Демченко и займет место в середине поля. Возможно, из-за плотности календаря будет дополнительная ротация, которую предугадать трудно.

Ориентировочный состав "Черноморца" (слева – направо): Паст – Ермаков, Белый, Салюк, Путря – Васильев, Демченко – Кузык, Хадида, Брагару – Алефиренко.

"Рух": последние новости

У "Руха" не должно быть таких проблем с физикой из-за плотного графика, которые есть у "Черноморца". Если одесситы – это больше о команде, где хватает игроков с опытом, которые еще застали на профессиональном уровне жизни времена без войны до 2014-го, то у львовян наоборот гораздо моложе команда. Именно поэтому гости должны выглядеть свежее своего ближайшего соперника, хотя и с меньшим опытом.

Позиция голкипера, а также четверка защитников в "Рухе" стабильна и почти без изменений. На "Львов" Виталий Пономарев выпустил в защиту Слюсара, однако уже в игре против "Миная" на поле снова был Роман. Интереснее обстоят дела в центре поля и в атаке. Места Пидгурского и Климчука не обсуждаются. А вот на других позициях возможна ротация.

Ориентировочный состав "Руха" (слева – направо): Панькив – Лях, Дидык, Слюбик, Роман – Пидгурский – Рунич, Сапуга, Таллес, Соломон – Климчук.

Турнирная таблица

Нижняя половина таблицы все еще остается очень плотной. "Черноморец" хоть и идет девятым, но имеет преимущество над зоной переходных матчей всего в четыре очка: потенциальные победы "Миная", "Ингульца" и "Руха" в ближайшем туре на финишной прямой сделают ситуацию затруднительной. Или такой, в которой находится "Рух". Львовяне делят с "Ингульцом" и "Вересом" 12-14 места: один из них сохранит прописку в элите без плей-офф, двум другим придется рубиться с представителями Первой лиги. Одна победа при благоприятных обстоятельствах может поднять "желто-черных" даже на одиннадцатую строчку. Однако точно не снимет все вопросы до последнего тура.

Таблица на начало тура

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 28 21 6 1 65-19 +46 69 2 СК Днепр-1 28 20 4 4 60-24 +36 64 3 Заря 28 19 4 5 59-31 +28 61 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 5 ФК Александрия 28 10 13 5 42-37 +5 43 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 7 Кривбасс 28 11 5 12 24-29 -5 38 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33 9 Черноморец 28 8 8 12 31-37 -6 32 10 Металлист 1925 28 6 13 9 22-39 -17 31 11 ФК Минай 28 7 9 12 20-29 -9 30 12 Ингулец 28 7 7 14 20-33 -13 28 13 Рух 28 6 10 12 28-36 -8 28 14 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28 15 Металлист 28 5 7 16 26-53 -27 22 16 ФК Львов 28 3 4 21 18-49 -31 13

Последние матчи

Если бы одесситам немного больше везло, вопрос с сохранением места в УПЛ уже был бы закрыт. Команда Романа Григорчука в течение мая провела два мощных матча против "Колоса" и "Динамо", в которых одержала победы. В домашних играх против "Днепра-1" и "Миная" немного не повезло: где-то не дотерпели, из-за чего пропустили, где-то остались вопросы к судьям, но в итоге и там, и там - по ноль очков. Даже две ничьи в двух проигранных матчах не заставляли бы оглядываться себе за спину. А так приходится не забывать, что еще возможны самые плохие варианты.

"Руху" серьезно повезло с календарем к концу сезона. В течение мая команда играла или будет играть с "М1925", "Ингульцом", "Львовом", "Минаем" и в понедельник с "Черноморцем" - всеми прямыми конкурентами. Во встречах с равными себе львовяне показывают отличные результаты, не пропустив ни одного гола. За последний месяц весны в воротах "желто-черных" побывал только мяч от выигравшего "Кривбасса". Стоит признать, что подопечные Виталия Пономарева выжимают почти максимум, но другого варианта у них и нет, учитывая провал, который был в начале 2023-го. Впрочем, приложенных усилий пока еще не хватило, чтобы обезопасить себя от вылета.

Личные встречи

Исторически пока так складывается, что очные встречи соперников обычно получаются результативными. Только первый поединок подарил два гола, в трех следующих минимум по два забивала каждая из команд. В первом круге чемпионата оппоненты разошлись яркой ничьей 2:2 - дубль Юсова до перерыва вывел одесситов вперед, однако во втором тайме Рунич и Карабин восстановили паритет. Как не вспомнить, что за год до этого было еще веселее: 3:0 вел "Черноморец", 3:3 "Рух" сравнял, а на 89-й минуте одесситы вырвали победу. Что нам подарят коллективы в этот раз?

"Черноморец" - "Рух": коэффициенты и ставки на матч

"Черноморец" – "Рух": прогноз на матч от UA-Футбол

У "Руха" только один пропущенный в пяти последних матчах. У "Черноморца" больше, однако были поединки против "Динамо" и "Днепра-1". К концу сезона оба коллектива серьезно добавили в игре в обороне. Скорее всего, ставка на нее будет и в этот раз. Победить и улучшить свое турнирное положение – хорошо. Однако наставники, по всей вероятности, решат перестраховаться, чтобы не напороться на контратаку друг друга.

Ставка: тотал менее 2.5 за 1.6

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша