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Черноморец – Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 29.05.2023
Никто не хочет играть стыки
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Соленый черноморский воздух для одесситов не является преимуществом в текущем чемпионате. Скорее наоборот: в родных стенах команда Романа Григорчука в одиннадцати предыдущих матчах победила всего дважды: "Львов" осенью и "Колос" весной. У "Руха" аналогичная ситуация в гостях: те же две победы в четырнадцати выездах. Чего же ждать – ничьей? Не факт, что команды на нее согласятся. Особенно львовяне, остро нуждающиеся в трех очках, чтобы наконец покинуть зону плей-офф за место в УПЛ. Но главное для стороннего болельщика, чтобы команды снова порадовали нас ярким футболом: в двух предыдущих очных встречах в Одессе матчи стабильно завершались с минимум четырьмя забитыми на двоих.
"Черноморец" - "Рух"
Vbet лига. 29-й тур
29 мая. Начало в 15:00
Главный арбитр – Виталий Романов
Ассистенты: Станислав Марулин и Владимир Журибида
Трансляция на ТВ – не запланирована
Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports
Текстовая трансляция -
"Черноморец": последние новости
Текущий тур будет уже шестым для клубов УПЛ в течение мая. К такому футболистов украинских команд жизнь не готовила, потому и выходит, что в еврокубках, когда приходится играть еще по дополнительному матчу в четверг, получается, что коллективы проваливаются. Отчасти об этом же говорил после игры со "Львовом" Роман Григорчук, отмечая, что его команда пока не доукомплектована и к такому ритму не готова. Возможно, именно поэтому рисунок игры против "Львова" в предыдущем туре получился очень вялым в исполнении одесситов.
Бадибанга пропустил предыдущий матч из-за травмы. Также повреждение руки получил Войтиховский. Досрочно завершил для себя сезон Гучек, получивший травму в одной из прошлых встреч. Вернется после дисквалификации Демченко и займет место в середине поля. Возможно, из-за плотности календаря будет дополнительная ротация, которую предугадать трудно.
Ориентировочный состав "Черноморца" (слева – направо): Паст – Ермаков, Белый, Салюк, Путря – Васильев, Демченко – Кузык, Хадида, Брагару – Алефиренко.
"Рух": последние новости
У "Руха" не должно быть таких проблем с физикой из-за плотного графика, которые есть у "Черноморца". Если одесситы – это больше о команде, где хватает игроков с опытом, которые еще застали на профессиональном уровне жизни времена без войны до 2014-го, то у львовян наоборот гораздо моложе команда. Именно поэтому гости должны выглядеть свежее своего ближайшего соперника, хотя и с меньшим опытом.
Позиция голкипера, а также четверка защитников в "Рухе" стабильна и почти без изменений. На "Львов" Виталий Пономарев выпустил в защиту Слюсара, однако уже в игре против "Миная" на поле снова был Роман. Интереснее обстоят дела в центре поля и в атаке. Места Пидгурского и Климчука не обсуждаются. А вот на других позициях возможна ротация.
Ориентировочный состав "Руха" (слева – направо): Панькив – Лях, Дидык, Слюбик, Роман – Пидгурский – Рунич, Сапуга, Таллес, Соломон – Климчук.
Турнирная таблица
Нижняя половина таблицы все еще остается очень плотной. "Черноморец" хоть и идет девятым, но имеет преимущество над зоной переходных матчей всего в четыре очка: потенциальные победы "Миная", "Ингульца" и "Руха" в ближайшем туре на финишной прямой сделают ситуацию затруднительной. Или такой, в которой находится "Рух". Львовяне делят с "Ингульцом" и "Вересом" 12-14 места: один из них сохранит прописку в элите без плей-офф, двум другим придется рубиться с представителями Первой лиги. Одна победа при благоприятных обстоятельствах может поднять "желто-черных" даже на одиннадцатую строчку. Однако точно не снимет все вопросы до последнего тура.
Таблица на начало тура
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|28
|21
|6
|1
|65-19
|+46
|69
|2
|СК Днепр-1
|28
|20
|4
|4
|60-24
|+36
|64
|3
|Заря
|28
|19
|4
|5
|59-31
|+28
|61
|4
|Динамо
|28
|17
|5
|6
|47-24
|+23
|56
|5
|ФК Александрия
|28
|10
|13
|5
|42-37
|+5
|43
|6
|Ворскла
|28
|11
|6
|11
|34-36
|-2
|39
|7
|Кривбасс
|28
|11
|5
|12
|24-29
|-5
|38
|8
|Колос
|28
|9
|6
|13
|22-34
|-12
|33
|9
|Черноморец
|28
|8
|8
|12
|31-37
|-6
|32
|10
|Металлист 1925
|28
|6
|13
|9
|22-39
|-17
|31
|11
|ФК Минай
|28
|7
|9
|12
|20-29
|-9
|30
|12
|Ингулец
|28
|7
|7
|14
|20-33
|-13
|28
|13
|Рух
|28
|6
|10
|12
|28-36
|-8
|28
|14
|Верес
|28
|7
|7
|14
|34-42
|-8
|28
|15
|Металлист
|28
|5
|7
|16
|26-53
|-27
|22
|16
|ФК Львов
|28
|3
|4
|21
|18-49
|-31
|13
Последние матчи
Если бы одесситам немного больше везло, вопрос с сохранением места в УПЛ уже был бы закрыт. Команда Романа Григорчука в течение мая провела два мощных матча против "Колоса" и "Динамо", в которых одержала победы. В домашних играх против "Днепра-1" и "Миная" немного не повезло: где-то не дотерпели, из-за чего пропустили, где-то остались вопросы к судьям, но в итоге и там, и там - по ноль очков. Даже две ничьи в двух проигранных матчах не заставляли бы оглядываться себе за спину. А так приходится не забывать, что еще возможны самые плохие варианты.
"Руху" серьезно повезло с календарем к концу сезона. В течение мая команда играла или будет играть с "М1925", "Ингульцом", "Львовом", "Минаем" и в понедельник с "Черноморцем" - всеми прямыми конкурентами. Во встречах с равными себе львовяне показывают отличные результаты, не пропустив ни одного гола. За последний месяц весны в воротах "желто-черных" побывал только мяч от выигравшего "Кривбасса". Стоит признать, что подопечные Виталия Пономарева выжимают почти максимум, но другого варианта у них и нет, учитывая провал, который был в начале 2023-го. Впрочем, приложенных усилий пока еще не хватило, чтобы обезопасить себя от вылета.
Личные встречи
Исторически пока так складывается, что очные встречи соперников обычно получаются результативными. Только первый поединок подарил два гола, в трех следующих минимум по два забивала каждая из команд. В первом круге чемпионата оппоненты разошлись яркой ничьей 2:2 - дубль Юсова до перерыва вывел одесситов вперед, однако во втором тайме Рунич и Карабин восстановили паритет. Как не вспомнить, что за год до этого было еще веселее: 3:0 вел "Черноморец", 3:3 "Рух" сравнял, а на 89-й минуте одесситы вырвали победу. Что нам подарят коллективы в этот раз?
"Черноморец" - "Рух": коэффициенты и ставки на матч
"Черноморец" – "Рух": прогноз на матч от UA-Футбол
У "Руха" только один пропущенный в пяти последних матчах. У "Черноморца" больше, однако были поединки против "Динамо" и "Днепра-1". К концу сезона оба коллектива серьезно добавили в игре в обороне. Скорее всего, ставка на нее будет и в этот раз. Победить и улучшить свое турнирное положение – хорошо. Однако наставники, по всей вероятности, решат перестраховаться, чтобы не напороться на контратаку друг друга.
Ставка: тотал менее 2.5 за 1.6
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша
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