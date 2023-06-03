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Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.06.2023
Сверхважный матч за выживание
Фото: upl.ua
Обе команды не гарантировали себе избегание переходных матчей, поэтому переоценить важность этого противостояния невозможно. Соперников устроит только победа, поэтому ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол.
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"Верес" - "Ингулец"
4 июня, Ровно, стадион "Авангард". 15:00
Трансляция на ТВ – не запланирована
Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports
"Верес": последние новости
Подопечные Юрия Вирта три тура подряд выиграть не могут, но стоит учитывать календарь. Ровенский коллектив уступил "Шахтеру" (1:2) и "Динамо" (0:3), но смог проявить характер и спастись в противостоянии с "Александрией" (2:2). Турнирное положение не позволяет тренерскому штабу проводить ротацию, поэтому на основных игроков приходится значительная нагрузка и они с ним не всегда справляются. Футболисты "Вереса" в первом тайме с "Динамо" играли без мяча, делая ставку на оборону и максимально вертикальный футбол. Во второй половине встречи хозяева не смогли выдержать натиск именитых соперников и пропустили трижды. Такой результат существенно усложняет жизнь ровенскому коллективу, максимально приблизившемуся к участию в переходных матчах. Ожидаем, что в ключевой встрече с "Ингульцем" подопечные Вирта сыграют по схеме 4-2-3-1.
"Ингулец": последние новости
У подопечных Сергея Ковальца существенные проблемы с позиционным футболом. Команда умеет перепасовываться в районе центрального круга, а вот в заключительной трети остроты маловато. В противостоянии со "Львовом" петровцы все же прервали свою безголевую серию, продолжавшуюся 756 минут. Ротация в составе помогла команде добиться результата. Один из мячей "Ингулец" забил с пенальти. В этой игре с наилучшей стороны проявил себя Ситало, постоянно держащий в напряжении защитников соперника. Петровскому коллективу не хватает скорости и нестандартных действий в атаке. Ожидаем, что в противостоянии с "Вересом" место в старте сохранят Ситало, Нагиев, Запорожец и Близниченко, которые вели игру команды в прошлом туре.
Турнирная таблица
Команды сейчас находятся в зоне переходных матчей. Петровцы имеют преимущество над "Вересом" и "Рухом" только в личных встречах. Если подопечные "Вирта" не победят, то избежать плей-офф за сохранения прописки в УПЛ они не смогут. Переоценить значимость результата этого матча невозможно.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|29
|22
|6
|1
|68-19
|+49
|72
|0
|2
|СК Днепр-1
|29
|20
|4
|5
|60-27
|+33
|64
|0
|3
|Заря
|29
|20
|4
|5
|61-31
|+30
|64
|0
|4
|Динамо
|29
|18
|5
|6
|50-24
|+26
|59
|0
|5
|ФК Александрия
|29
|10
|13
|6
|42-39
|+3
|43
|0
|6
|Ворскла
|29
|12
|6
|11
|36-36
|0
|42
|0
|7
|Кривбасс
|29
|12
|5
|12
|26-29
|-3
|41
|0
|8
|ФК Минай
|29
|8
|9
|12
|22-30
|-8
|33
|0
|9
|Колос
|29
|9
|6
|14
|22-36
|-14
|33
|0
|10
|Черноморец
|29
|8
|8
|13
|32-40
|-8
|32
|0
|11
|Металлист 1925
|29
|6
|13
|10
|22-41
|-19
|31
|0
|12
|Рух
|29
|7
|10
|12
|31-37
|-6
|31
|0
|13
|Ингулец
|29
|8
|7
|14
|22-33
|-11
|31
|0
|14
|Верес
|29
|7
|7
|15
|34-45
|-11
|28
|0
|15
|Металлист
|29
|5
|7
|17
|27-55
|-28
|22
|0
|16
|ФК Львов
|29
|3
|4
|22
|18-51
|-33
|13
|0
Последние матчи
Личные встречи
Между собой команды сыграли в чемпионатах Украины шесть матчей: три победы "Вереса", две победы "Ингульца" и одна ничья. Напомним, что в первом круге гол Артема Ситала принес петровцам минимальную победу.
"Верес" - "Ингулец": коэффициенты и ставки на матч
"Верес" - "Ингулец": прогноз на матч от UA-Футбол
В этом матче фаворитами считаются хозяева, и с этим можно согласиться. Ожидать результативного футбола не стоит, ведь команды не впечатляют своей игрой в атаке. К тому же, ответственность за результат будет существенно давить на соперников. Прогноз – тотал менеше 2.5 за 1.67.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыш.
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