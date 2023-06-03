Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.06.2023

Обе команды не гарантировали себе избегание переходных матчей, поэтому переоценить важность этого противостояния невозможно. Соперников устроит только победа, поэтому ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол.

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"Верес" - "Ингулец"

4 июня, Ровно, стадион "Авангард". 15:00

Трансляция на ТВ – не запланирована

Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports

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"Верес": последние новости

Подопечные Юрия Вирта три тура подряд выиграть не могут, но стоит учитывать календарь. Ровенский коллектив уступил "Шахтеру" (1:2) и "Динамо" (0:3), но смог проявить характер и спастись в противостоянии с "Александрией" (2:2). Турнирное положение не позволяет тренерскому штабу проводить ротацию, поэтому на основных игроков приходится значительная нагрузка и они с ним не всегда справляются. Футболисты "Вереса" в первом тайме с "Динамо" играли без мяча, делая ставку на оборону и максимально вертикальный футбол. Во второй половине встречи хозяева не смогли выдержать натиск именитых соперников и пропустили трижды. Такой результат существенно усложняет жизнь ровенскому коллективу, максимально приблизившемуся к участию в переходных матчах. Ожидаем, что в ключевой встрече с "Ингульцем" подопечные Вирта сыграют по схеме 4-2-3-1.

"Ингулец": последние новости

У подопечных Сергея Ковальца существенные проблемы с позиционным футболом. Команда умеет перепасовываться в районе центрального круга, а вот в заключительной трети остроты маловато. В противостоянии со "Львовом" петровцы все же прервали свою безголевую серию, продолжавшуюся 756 минут. Ротация в составе помогла команде добиться результата. Один из мячей "Ингулец" забил с пенальти. В этой игре с наилучшей стороны проявил себя Ситало, постоянно держащий в напряжении защитников соперника. Петровскому коллективу не хватает скорости и нестандартных действий в атаке. Ожидаем, что в противостоянии с "Вересом" место в старте сохранят Ситало, Нагиев, Запорожец и Близниченко, которые вели игру команды в прошлом туре.

Турнирная таблица

Команды сейчас находятся в зоне переходных матчей. Петровцы имеют преимущество над "Вересом" и "Рухом" только в личных встречах. Если подопечные "Вирта" не победят, то избежать плей-офф за сохранения прописки в УПЛ они не смогут. Переоценить значимость результата этого матча невозможно.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 +49 72 0 2 СК Днепр-1 29 20 4 5 60-27 +33 64 0 3 Заря 29 20 4 5 61-31 +30 64 0 4 Динамо 29 18 5 6 50-24 +26 59 0 5 ФК Александрия 29 10 13 6 42-39 +3 43 0 6 Ворскла 29 12 6 11 36-36 0 42 0 7 Кривбасс 29 12 5 12 26-29 -3 41 0 8 ФК Минай 29 8 9 12 22-30 -8 33 0 9 Колос 29 9 6 14 22-36 -14 33 0 10 Черноморец 29 8 8 13 32-40 -8 32 0 11 Металлист 1925 29 6 13 10 22-41 -19 31 0 12 Рух 29 7 10 12 31-37 -6 31 0 13 Ингулец 29 8 7 14 22-33 -11 31 0 14 Верес 29 7 7 15 34-45 -11 28 0 15 Металлист 29 5 7 17 27-55 -28 22 0 16 ФК Львов 29 3 4 22 18-51 -33 13 0

Последние матчи

Личные встречи

Между собой команды сыграли в чемпионатах Украины шесть матчей: три победы "Вереса", две победы "Ингульца" и одна ничья. Напомним, что в первом круге гол Артема Ситала принес петровцам минимальную победу.

"Верес" - "Ингулец": коэффициенты и ставки на матч

"Верес" - "Ингулец": прогноз на матч от UA-Футбол

В этом матче фаворитами считаются хозяева, и с этим можно согласиться. Ожидать результативного футбола не стоит, ведь команды не впечатляют своей игрой в атаке. К тому же, ответственность за результат будет существенно давить на соперников. Прогноз – тотал менеше 2.5 за 1.67.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыш.