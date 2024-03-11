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ЛНЗ - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.03.2024
ЛНЗ - Днепр-1: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Днепр-1" после возобновления чемпионата больше потерял, чем получил. Была победа над "Оболонью", но было же домашнее поражение от "Руха". И досада в виде ничьей с "Минаем". В общем, минус семь очков, и минус лидерская позиция в таблице. Пора приходить в себя.
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У ЛНЗ – аналогичный набор результатов: поражение, ничья, победа. Однако команда Дулуба именно получила, а не потеряла. Потому что в матче с "Полесьем" на нее мало кто ставил. Даже во время выезда в гости к "Металлисту 1925" черкащане не были фаворитами. Не являются они таковыми и сейчас... Но так ЛНЗ даже удобнее.
УПЛ. 21-ый тур. 12.03.2024
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле - Александр Афанасьев; арбитр VAR - Виктор Копиевский
ЛНЗ 13:00 "Днепр-1"
Текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Новости ЛНЗ
ЛНЗ не декларирует громких заявлений, но старается свои амбиции подтверждать не словом, а делом. После чувствительного поражения от "Кривбасса" в 18-м туре, Олег Дулуб сделал правильные выводы. Ротация состава, изменение психологического состояния, более рациональное использование голевых моментов. В матче с "Полесьем" ЛНЗ не скрывал своего удовлетворения ничьей, но в итоге победил. В матче с "Металлистом 1925" черкащане предпочитали не рисковать, что также обеспечивало "синицу в руках".
Довольно важный в контексте ЛНЗ факт – второй подряд формально домашний матч команда проведет на чужой территории. Из-за неготовности стадионе в Черкассах ЛНЗ принимал "Кривбасс" в Ковалевке, здесь же примет и "Днепр-1". Следующие две игры – гостевые для ЛНЗ; а уже матч с "Рухом" в рамках 24-го тура, который запланирован на середину апреля, команда Дулуба надеется провести дома.
Дисквалифицированных на поединок с "Днепром-1" в составе ЛНЗ нет. Свежих травм – также. Поэтому тренерский штаб снова рассчитывает на максимально боевую обойму.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков - Г. Пасич, Насонов, Салиху, Муравский, Каплиенко - Рыбалка, Яшари - Бар, Тилль - Молло
Новости "Днепра-1"
Парадокс: в гостях в 2024-м году "Днепр-1" взял максимальное количество очков, а дома – только 1/6-ю. Возможно, мешают частые тревоги? Матч с "Рухом", например, прерывался трижды. Та же история была и в матче с "Минаем".
Но клуб знал, на что шел, возвращаясь из Ужгорода в Днепр. Поэтому надо мириться. Сейчас же – игра гостевая, в Киевской области, где пауз, теоретически, должно быть меньше.
Но только ли в этом дело? В каком психологическом состоянии после неудач находится коллектив Максимова? А что делать с тотальной не реализацией голевых моментов? Ко всему же добавляются кадровые проблемы. Ушел из команды Василий Кравец, оформив контракт с "Полесьем". Третьяков, Леднев, Сваток до сих пор травмированы. Однако есть и приятные новости: Алексея Гуцуляка перевели из резервного списка сборной в основной, поэтому он должен быть в хорошем настроении. Отметим также изюминку противостояния: братскую дуэль Геннадия (ЛНЗ) и Евгения ("Днепр-1") Пасичей.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец - Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Е. Пасич - Бабенко, Рубчинский, Пихаленок - Горбунов, Гуцуляк - Филиппов
ЛНЗ - "Днепр-1". Статистика личных встреч
История встреч между ЛНЗ и "Днепром-1" крайне небогата. Команды дважды встречались между собой на официальном уровне. В 2021-м году "Днепр-1" прошел ЛНЗ в 1/8-й финала Кубка Украины. А в первом круге текущего чемпионата соперники расписали нулевую ничью.
ЛНЗ - "Днепр-1". Последние матчи команд
Если в начале второй части сезона еще был смысл посматривать на товарищеские матчи, то сейчас уже нет. ЛНЗ провел три игры, в которых однажды проиграл, однажды выиграл и однажды сыграл вничью.
У "Днепра-1" – аналогичный набор результатов. Просто в другой последовательности. Также у днепрян по итогам этой серии лучшая разница забитых-пропущенных, чем у ЛНЗ.
ЛНЗ - "Днепр-1". Турнирное положение команд
"Днепр-1" не просто потерял лидерство, а оказался на грани вылета из топ-3. Собственно, по потерянным очкам он уже на шесть баллов уступает "Динамо", которое в фактической турнирной таблице идет на четвертом месте. ЛНЗ довольно комфортно чувствует себя в топ-10. Но можно реально бороться и за топ-7.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|18
|12
|4
|2
|37-17
|+20
|40
|0
|2
|Кривбасс
|20
|12
|4
|4
|37-22
|+15
|40
|0
|3
|СК Днепр-1
|20
|11
|5
|4
|28-18
|+10
|38
|0
|4
|Динамо
|17
|11
|2
|4
|39-21
|+18
|35
|0
|5
|Рух
|20
|8
|9
|3
|28-20
|+8
|33
|0
|6
|Полесье
|20
|9
|6
|5
|26-16
|+10
|33
|0
|7
|Ворскла
|20
|8
|5
|7
|21-27
|-6
|29
|0
|8
|Колос
|19
|5
|9
|5
|15-14
|+1
|24
|0
|9
|ЛНЗ
|19
|6
|6
|7
|19-22
|-3
|24
|0
|10
|Черноморец
|19
|7
|2
|10
|26-27
|-1
|23
|0
|11
|ФК Александрия
|19
|5
|5
|9
|14-24
|-10
|20
|0
|12
|Заря
|17
|4
|7
|6
|18-19
|-1
|19
|0
|13
|Металлист 1925
|20
|4
|4
|12
|20-35
|-15
|16
|0
|14
|Оболонь
|19
|3
|6
|10
|11-25
|-14
|15
|0
|15
|Верес
|19
|2
|7
|10
|17-31
|-14
|13
|0
|16
|ФК Минай
|18
|1
|7
|10
|9-27
|-18
|10
|0
ЛНЗ - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты
ЛНЗ - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Очень сложный матч вырисовывается для обеих команд. "Днепр-1" столкнется с необходимостью взламывать насыщенную и сыгранную оборону. ЛНЗ будет искать свои шансы на контратаках. Такие точно будут. Ставка "обе забьют" может сыграть.
Данный прогноз - лишь один из вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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