ЛНЗ - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.03.2024

"Днепр-1" после возобновления чемпионата больше потерял, чем получил. Была победа над "Оболонью", но было же домашнее поражение от "Руха". И досада в виде ничьей с "Минаем". В общем, минус семь очков, и минус лидерская позиция в таблице. Пора приходить в себя.

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У ЛНЗ – аналогичный набор результатов: поражение, ничья, победа. Однако команда Дулуба именно получила, а не потеряла. Потому что в матче с "Полесьем" на нее мало кто ставил. Даже во время выезда в гости к "Металлисту 1925" черкащане не были фаворитами. Не являются они таковыми и сейчас... Но так ЛНЗ даже удобнее.

УПЛ. 21-ый тур. 12.03.2024

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле - Александр Афанасьев; арбитр VAR - Виктор Копиевский

ЛНЗ 13:00 "Днепр-1"

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Новости ЛНЗ

ЛНЗ не декларирует громких заявлений, но старается свои амбиции подтверждать не словом, а делом. После чувствительного поражения от "Кривбасса" в 18-м туре, Олег Дулуб сделал правильные выводы. Ротация состава, изменение психологического состояния, более рациональное использование голевых моментов. В матче с "Полесьем" ЛНЗ не скрывал своего удовлетворения ничьей, но в итоге победил. В матче с "Металлистом 1925" черкащане предпочитали не рисковать, что также обеспечивало "синицу в руках".

Довольно важный в контексте ЛНЗ факт – второй подряд формально домашний матч команда проведет на чужой территории. Из-за неготовности стадионе в Черкассах ЛНЗ принимал "Кривбасс" в Ковалевке, здесь же примет и "Днепр-1". Следующие две игры – гостевые для ЛНЗ; а уже матч с "Рухом" в рамках 24-го тура, который запланирован на середину апреля, команда Дулуба надеется провести дома.

Дисквалифицированных на поединок с "Днепром-1" в составе ЛНЗ нет. Свежих травм – также. Поэтому тренерский штаб снова рассчитывает на максимально боевую обойму.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков - Г. Пасич, Насонов, Салиху, Муравский, Каплиенко - Рыбалка, Яшари - Бар, Тилль - Молло

Новости "Днепра-1"

Парадокс: в гостях в 2024-м году "Днепр-1" взял максимальное количество очков, а дома – только 1/6-ю. Возможно, мешают частые тревоги? Матч с "Рухом", например, прерывался трижды. Та же история была и в матче с "Минаем".

Но клуб знал, на что шел, возвращаясь из Ужгорода в Днепр. Поэтому надо мириться. Сейчас же – игра гостевая, в Киевской области, где пауз, теоретически, должно быть меньше.

Но только ли в этом дело? В каком психологическом состоянии после неудач находится коллектив Максимова? А что делать с тотальной не реализацией голевых моментов? Ко всему же добавляются кадровые проблемы. Ушел из команды Василий Кравец, оформив контракт с "Полесьем". Третьяков, Леднев, Сваток до сих пор травмированы. Однако есть и приятные новости: Алексея Гуцуляка перевели из резервного списка сборной в основной, поэтому он должен быть в хорошем настроении. Отметим также изюминку противостояния: братскую дуэль Геннадия (ЛНЗ) и Евгения ("Днепр-1") Пасичей.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец - Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Е. Пасич - Бабенко, Рубчинский, Пихаленок - Горбунов, Гуцуляк - Филиппов

ЛНЗ - "Днепр-1". Статистика личных встреч

История встреч между ЛНЗ и "Днепром-1" крайне небогата. Команды дважды встречались между собой на официальном уровне. В 2021-м году "Днепр-1" прошел ЛНЗ в 1/8-й финала Кубка Украины. А в первом круге текущего чемпионата соперники расписали нулевую ничью.

ЛНЗ - "Днепр-1". Последние матчи команд

Если в начале второй части сезона еще был смысл посматривать на товарищеские матчи, то сейчас уже нет. ЛНЗ провел три игры, в которых однажды проиграл, однажды выиграл и однажды сыграл вничью.

У "Днепра-1" – аналогичный набор результатов. Просто в другой последовательности. Также у днепрян по итогам этой серии лучшая разница забитых-пропущенных, чем у ЛНЗ.

ЛНЗ - "Днепр-1". Турнирное положение команд

"Днепр-1" не просто потерял лидерство, а оказался на грани вылета из топ-3. Собственно, по потерянным очкам он уже на шесть баллов уступает "Динамо", которое в фактической турнирной таблице идет на четвертом месте. ЛНЗ довольно комфортно чувствует себя в топ-10. Но можно реально бороться и за топ-7.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 18 12 4 2 37-17 +20 40 0 2 Кривбасс 20 12 4 4 37-22 +15 40 0 3 СК Днепр-1 20 11 5 4 28-18 +10 38 0 4 Динамо 17 11 2 4 39-21 +18 35 0 5 Рух 20 8 9 3 28-20 +8 33 0 6 Полесье 20 9 6 5 26-16 +10 33 0 7 Ворскла 20 8 5 7 21-27 -6 29 0 8 Колос 19 5 9 5 15-14 +1 24 0 9 ЛНЗ 19 6 6 7 19-22 -3 24 0 10 Черноморец 19 7 2 10 26-27 -1 23 0 11 ФК Александрия 19 5 5 9 14-24 -10 20 0 12 Заря 17 4 7 6 18-19 -1 19 0 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20-35 -15 16 0 14 Оболонь 19 3 6 10 11-25 -14 15 0 15 Верес 19 2 7 10 17-31 -14 13 0 16 ФК Минай 18 1 7 10 9-27 -18 10 0

ЛНЗ - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты

ЛНЗ - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Очень сложный матч вырисовывается для обеих команд. "Днепр-1" столкнется с необходимостью взламывать насыщенную и сыгранную оборону. ЛНЗ будет искать свои шансы на контратаках. Такие точно будут. Ставка "обе забьют" может сыграть.