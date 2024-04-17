Заря – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 апреля 2024 года

В перенесенном матче десятого тура УПЛ "Заря" будет принимать "Шахтер". Надеемся, что болельщиков ожидает интересное и конкурентное противостояние. Напомним, что на прошлой неделе "Заря" обыграла "Черноморец", а "Шахтер" тоже со счетом 1:0 выиграл у "Ворсклы".

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"Заря" (Луганск) - "Шахтер" (Донецк)

VBET Лига. 10-й тур

18 апреля, Киевская область, стадион "Левый Берег", 15:30.

Видеотрансляция: Униан

"Заря": последние новости

Луганский коллектив в весенней части сезона все же прогрессирует и постепенно выходит из игрового кризиса. За восемь матчей в 2024 году "Заря" потерпела лишь два поражения, причем оба - от "Динамо". Подопечные Коваля наконец-то начали более качественно играть в защите и именно это позволили улучшить результаты и несколько подняться в таблице. В предыдущей игре против "Черноморца" луганский коллектив доминировал: двадцать ударов по воротам и восемь в створ. С наилучшей стороны проявил себя молодой нападающий Игорь Горбач, сменивший Герреро. Игорь своим шансом воспользовался и забил победный мяч.

Пока неизвестно сыграет ли Герреро против "Шахтера", но даже если нет, то его есть кому заменить. Возможно, турнирное положение даже оказывает положительное влияние на футболистов "Зари", ведь они начали играть смелее. В воскресенье против одесситов подопечные Коваля создали ряд моментов, но реализация подвела. Против "Шахтера" не стоит так разбрасываться своими шансами, ведь их много не будет. Отметим, что в случае победы "Заря" сможет сравниться по очкам с пока девятой командой ЛНЗ.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Кирюханцев, Яцык, Чурко, Антюх, Горбач

"Шахтер": последние новости

Лидеру чемпионата было непросто в Полтаве против местной "Ворсклы". Если бы не гол Сикана в первом тайме, неизвестно смогли ли бы подопечные Пушича победить. Почти весь второй тайм "горнякам" пришлось играть в меньшинстве после удаления Зубкова. Пока неизвестно, сможет ли сыграть против "Зари" Судаков, который вынужден был покинуть поле из-за повреждений. Победная серия "Шахтера" в УПЛ уже длится восемь матчей. Донецкий коллектив не всегда играет ярко, но в 2024 году в чемпионате очки еще не теряли.

Пока именно "горняки" считаются главными претендентами на чемпионство, но вешать на их шею золотые медали еще не стоит. Действующий чемпион находится в отличных игровых кондициях и имеет гандикап над "Динамо" и "Кривбассом" - четыре очка и два матча в запасе, если сравнивать с криворожским коллективом. Отметим, что на этой неделе вместе с основной командой тренировался 16-летний хавбек Артем Зубрий. Ожидаем дебют юного таланта?

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Крыськив - Швед, Бондаренко, Степаненко, Кевин - Сикан

"Заря" - "Шахтер": личные встречи

Команды между собой сыграли 80 матчей за всю историю: 53 побед "Шахтера", 14 побед "Зари" и 13 ничьих. Последний раз соперники встречались в мае 2023 года и тогда "Шахтер" разгромил луганский коллектив - 3:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 22 16 4 2 46-18 +28 52 0 2 Динамо 22 15 3 4 51-23 +28 48 0 3 Кривбасс 24 14 6 4 42-24 +18 48 0 4 СК Днепр-1 24 12 8 4 34-22 +12 44 0 5 Рух 24 10 10 4 35-25 +10 40 0 6 Полесье 24 11 6 7 31-23 +8 39 0 7 Ворскла 24 8 6 10 23-35 -12 30 0 8 Черноморец 23 9 2 12 33-32 +1 29 0 9 ЛНЗ 24 7 8 9 23-27 -4 29 0 10 Заря 22 6 8 8 23-27 -4 26 0 11 Колос 23 5 10 8 16-19 -3 25 0 12 ФК Александрия 23 6 6 11 19-30 -11 24 0 13 Верес 23 4 7 12 21-34 -13 19 0 14 Оболонь 23 4 7 12 13-32 -19 19 0 15 Металлист 1925 24 4 6 14 24-43 -19 18 0 16 ФК Минай 23 2 9 12 16-36 -20 15 0

Последние матчи команд

"Заря": пять последних матчей

14.04. "Заря" - "Черноморец" 1:0

09.04. "Днепр-1" - "Заря" 2:2

04.04. "Заря" – "Динамо" 0:3

31.03. "Заря" - "Металлист 1925" 2:1 (УПЛ)

23.03. "Оболонь" – "Заря" 1:2 (Контрольный матч)

"Шахтер": пять последних матчей

14.04. "Ворскла" – "Шахтер" 0:1 (УПЛ)

07.04. "Шахтер" - "Рух" 3:1 (УПЛ)

03.04. "Шахтер" – "Черноморец" 3:1 (Кубок)

30.03. "Оболонь" – "Шахтер" 0:3 (УПЛ)

15.03. "Карпаты" – "Шахтер" 2:2 (Контрольный матч)

"Заря" - "Шахтер": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" – "Шахтер" от UA-Футбол

Букмекеры почти не оставляют шансов луганскому коллективу в этом противостоянии. Однако, не ожидаем, что "горнякам" будет легко. "Заря" сейчас может навязать борьбу лидеру и даже есть шансы зацепиться за положительный результат. Подопечные Коваля, прежде всего, сосредоточятся на игре в защите, но моменты в атаке у них точно будут. Прогноз – обе команды забьют (1.96)