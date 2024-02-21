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Яна Гладийчук завоевала бронзу в прыжках с шестом на турнире в Хорватии

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка показала лучший результат сезона

Яна Гладийчук завоевала бронзу в прыжках с шестом на турнире в Хорватии

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images for European Athletics

Новина українською

В Осиеке (Хорватия) состоялся этап Всемирного легкоатлетического континентального тура Memorial Josip Gasparac. Украинская спортсменка Яна Гладийчук добыла бронзу в прыжках с шестом.

Она показала результат 4,51 м, который стал для нее лучшим в текущем сезоне.

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Наивысшую ступень пьедестала заняла Элени-Клаудиа Полак из Греции (4,56 м). На втором месте оказалась Ганга Клекнер из Венгрии.

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Яна Гладийчук
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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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