Бьянка Андрееску: Я с нетерпением жду возможности сыграть против Барти

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о своих ожиданиях от встречи в финале турнира в Майами с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти. Спортсменки впервые сразятся друг с другом.

"Я с нетерпением жду возможности сыграть против Барти, потому что она №1 и показывает хороший теннис. У неё есть стиль игры. Я никогда такого не испытывала. Я люблю вызовы и знаю, что она собирается бросить мне вызов в субботу. Я также знаю, что матч будет очень тяжёлым. Она отлично играет в теннис, и я надеюсь, что смогу показать свою лучшую игру», — приводит слова Андрееску официальный сайт WTA.

Для Эшли Барти финал турнира в Майами станет вторым подряд.