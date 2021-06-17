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Боттас получил бывшее шасси Хэмилтона

Автоспорт
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Для Валттери - это первая замена подобных элиментов

Боттас получил бывшее шасси Хэмилтона

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Гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас будет выступать на Гран-при Франции на новом шасси, сообщает RaceFans. Финн получил шасси №6, которое на всех предыдущих этапах использовал Льюис Хэмилтон. Британец, в свою очередь, перейдёт на использование шасси №4.

Для Боттаса эта смена шасси станет первой с момента Гран-при Эмилии-Романьи, где он серьёзно повредил машину в столкновении с Джорджем Расселлом.

"Это не новое шасси. Оно другое, и всегда планировалось, что я получу другое шасси в этот момент. Мои проблемы в Азербайджане — сочетание многих вещей. Мы видели, как в Монако я сумел найти настройки и обрести уверенность, заставить шины работать, а Льюис — нет. В Баку ощущения были ровно обратными. К концу уик-энда различия в наших настройка были довольно серьёзными. Теперь я могу сказать, что, вероятно, выбранное мною направление было неверным", — отметил Боттас.

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В статье: Льюис Хэмилтон Валттери Боттас
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