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Ферстаппен: Нам не хватает скорости

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Ферстаппен: Нам не хватает скорости

Новина українською

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби.

"Понятно, что в отношении темпа на короткой дистанции не всё пошло по плану. При этом наш темп на длинной дистанции был несколько лучше, это тоже важно. Что касается конфигурации трассы, то мне кажется, что там станет интереснее. В скоростных поворотах ты обычно получаешь больше удовольствия от пилотажа. В особенности это касается последнего сектора.

Нам ещё нужно кое в чём разобраться с машиной, потому что очевидно, что не всё идёт по плану, потому что нам не хватает скорости на быстром круге", — приводит слова Макса Ферстаппена GPFans.

По итогам второй тренировки Макс Ферстаппен стал четвёртым.

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В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен
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