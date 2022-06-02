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Руководитель Астон Мартин рассказал, кто может заменить Себастьяна Феттеля

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Альтернативной заменой может быть Мик Шумахер

Руководитель Астон Мартин рассказал, кто может заменить Себастьяна Феттеля

Фото: Getty Images

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Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак фактически опроверг слухи о том, что пилота команды Себастьяна Феттеля может сменить его соотечественник Мик Шумахер. Нынешний сезон для сына Михаэля Шумахера складывается пока неудачно. Во время Гран-при Монако он разбил болид. Крака спросили про возможный переход Шумахера, но он дал понять, что сейчас этот вариант не рассматривается.

"Для нас очевиден путь, по которому мы хотим идти. Мы хотим развиваться дальше с Себастьяном. Все остальные вопросы будем решать уже в будущем.

Что касается Шумахера, то у него сейчас непростой момент, но я не знаю всего, что происходит в его команде, не знаю, какая там атмосфера. Мне сложно судить", — цитирует Крака RTL.de.

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В статье: Себастьян Феттель Мик Шумахер
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