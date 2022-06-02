Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководитель Астон Мартин рассказал, кто может заменить Себастьяна Феттеля
Альтернативной заменой может быть Мик Шумахер
Фото: Getty Images
Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак фактически опроверг слухи о том, что пилота команды Себастьяна Феттеля может сменить его соотечественник Мик Шумахер. Нынешний сезон для сына Михаэля Шумахера складывается пока неудачно. Во время Гран-при Монако он разбил болид. Крака спросили про возможный переход Шумахера, но он дал понять, что сейчас этот вариант не рассматривается.
"Для нас очевиден путь, по которому мы хотим идти. Мы хотим развиваться дальше с Себастьяном. Все остальные вопросы будем решать уже в будущем.
Что касается Шумахера, то у него сейчас непростой момент, но я не знаю всего, что происходит в его команде, не знаю, какая там атмосфера. Мне сложно судить", — цитирует Крака RTL.de.
Популярное сейчас
- Ракицкий передал дроны на нужды украинской армии
- У Цыганкова скорость, как у Ярмоленко, лидер Забарный и гибкость Петракова. Украина заслуженно победила Шотландию
- Журналист опубликовал видео боев от первого лица в Северодонецке, а также отличной работы Байрактара
- Сын Михаэля Шумахера попал в жуткую аварию в гонке Ф1. Мик разбил болид надвое
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
Новости по теме
- 19:29 Весь спорт Гран-при Монако. Серхио Перес победил впервые в сезоне, Ферстаппен третий, Леклер – четвертый
- 18:44 Весь спорт Квалификация Гран-при Монако. У Леклера – пятый поул в сезоне. Ферстаппен – лишь четвертый
- 20:16 Весь спорт Леклер показал лучший результат по итогам второй тренировки Гран-при Монако