Гасли отреагировал на подписание контракта Переса с Ред Булл

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли отреагировал на новость о подписании контракта между Серхио Пересом и "Ред Булл".

"Сейчас мы обсуждаем с Хельмутом Марко моё будущее. Мы должны понять, что лучше для всех нас. У нас очень хорошие отношения, они знают меня с детства.

Это логично и не является неожиданностью. Если посмотреть на то, что должен обеспечить второй гонщик, то Перес отвечает всем требованиям. Он хорошо выступает в этом сезоне, быстр, имеет финансовую поддержку, большой опыт и даёт команде хорошую обратную связь. С другой стороны, это решение влияет на мою карьеру и амбиции. Так что теперь мы должны понять, как двигаться дальше. Мои амбиции выше, чем просто борьба за место в первой десятке, я хочу большего. В последние годы я доказал, на что способен. На данный момент я полностью привержен "Альфа Таури". Даже в более трудные времена, потому что в этом году мы не так конкурентоспособны, как в прошлом", — приводит слова Гасли Telegraph.