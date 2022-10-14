Боттас: Мы обсудим ситуацию с трактором на следующем брифинге пилотов

Пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас прокомментировал ситуацию с появлением трактора на трассе во время гонки Гран-при Японии до того, как все пилоты вернулись в боксы.

"Уверен, что мы обсудим ситуацию с трактором на следующем брифинге пилотов. Этого определённо не должно было случиться, думаю, нам сильно повезло, что ситуация не закончилась серьёзными последствиями.

В последний раз мы говорили о наличии на трассе маршалов, эвакуаторов и прочего на этапе в Сингапуре. Мы были удивлены, как люди быстро отправились эвакуировать болид Цуноды — фактически, над трассой тогда даже не появился режим виртуальной машины безопасности", — приводит слова Боттаса PlanetF1.