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Боттас: Мы обсудим ситуацию с трактором на следующем брифинге пилотов
Валттери рассказал о ситуации с появлением трактора
фото - formula1.com
Пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас прокомментировал ситуацию с появлением трактора на трассе во время гонки Гран-при Японии до того, как все пилоты вернулись в боксы.
"Уверен, что мы обсудим ситуацию с трактором на следующем брифинге пилотов. Этого определённо не должно было случиться, думаю, нам сильно повезло, что ситуация не закончилась серьёзными последствиями.
В последний раз мы говорили о наличии на трассе маршалов, эвакуаторов и прочего на этапе в Сингапуре. Мы были удивлены, как люди быстро отправились эвакуировать болид Цуноды — фактически, над трассой тогда даже не появился режим виртуальной машины безопасности", — приводит слова Боттаса PlanetF1.
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