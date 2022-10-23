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Умер владелец и основатель концерна Red Bull

Автоспорт
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Вечная память

Умер владелец и основатель концерна Red Bull

Motorsport

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 22 октября, умер владелец и основатель концерна Red Bull, австрийский миллионер Дитрих Матешиц. Ему было 78 лет.

Причина смерти – серьезная продолжительная болезнь, сообщает Speedweek.

Отметим, что бизнесмен был владельцем команд Формулы-1 "Ред Булл" и "Альфа Таури", а также одним из крупнейших спонсоров Формулы-1, чемпионата мира по ралли и других соревнований.

Также Матешиц держал много футбольных клубов под брендом "Ред Булл": "Лейпциг", "Зальцбург", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Ред Булл Бразил".

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В статье: Red Bull
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