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Умер владелец и основатель концерна Red Bull
Вечная память
Motorsport
Вчера, 22 октября, умер владелец и основатель концерна Red Bull, австрийский миллионер Дитрих Матешиц. Ему было 78 лет.
Причина смерти – серьезная продолжительная болезнь, сообщает Speedweek.
Отметим, что бизнесмен был владельцем команд Формулы-1 "Ред Булл" и "Альфа Таури", а также одним из крупнейших спонсоров Формулы-1, чемпионата мира по ралли и других соревнований.
Также Матешиц держал много футбольных клубов под брендом "Ред Булл": "Лейпциг", "Зальцбург", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Ред Булл Бразил".
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