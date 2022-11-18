В Ред Булл назвали имя резервного пилота на сезон-2023

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко в интервью Sky Sports подтвердил, что австралиец Даниэль Риккардо в следующем году станет третьим пилотом "Ред Булл".

Хельмут также подчеркнул, что контракт с Серхио Пересом рассчитан до 2024 года. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный журналист Тоби Грюнер.

Напомним, по окончании нынешнего сезона "Королевских гонок" Риккардо покинет "Макларен". В общем зачёте пилотов Даниэль в настоящий момент занимает 12-е место, имея в активе 35 очков.