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Мотористом Ред Булл может стать одна из американских компаний
Неожиданное решение
Команда Формулы-1 "Ред Булл" ведёт переговоры с компанией "Форд" о брендировании своих двигателей с 2026 года, сообщает итальянское издание Motorsport.
По информации источника, "Форд" не собирается приобретать часть акций команды, в отличие от "Порше", сделка австрийцев с которыми сорвалась в 2022 году.
При этом в случае успеха переговоров производить моторы будет "Ред Булл" на своём заводе Powertrains, а соглашение с "Фордом" будет иметь больше маркетинговый, чем технический эффект.
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