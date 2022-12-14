Мотористом Ред Булл может стать одна из американских компаний

Команда Формулы-1 "Ред Булл" ведёт переговоры с компанией "Форд" о брендировании своих двигателей с 2026 года, сообщает итальянское издание Motorsport.

По информации источника, "Форд" не собирается приобретать часть акций команды, в отличие от "Порше", сделка австрийцев с которыми сорвалась в 2022 году.

При этом в случае успеха переговоров производить моторы будет "Ред Булл" на своём заводе Powertrains, а соглашение с "Фордом" будет иметь больше маркетинговый, чем технический эффект.