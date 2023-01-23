  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Формуле-1 будут устанавливать камеры в шлемы пилотов
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Формуле-1 будут устанавливать камеры в шлемы пилотов

Автоспорт
(1 голосов)

Контракт уже подписан

В Формуле-1 будут устанавливать камеры в шлемы пилотов

фото - twitter.com

Новина українською

Итальянская компания Racing Force Group сообщила в пресс-релизе о подписании соглашения с гоночной серией Формула-1 на установку камер в шлемы пилотов. Нововведение войдёт в силу уже в предстоящем сезоне.

Камера под названием Driver's Eye уже прошла сертификацию Международной автомобильной федерации (ФИА). Диаметр устройства составит 8 мм, а вес – 1,43 грамма. Располагаться оно будет на уровне глаз и встроено в защитную прокладку шлема. Новинка станет обязательной для всех команд серии.

Мини-камеры уже используются в сериях IndyCar и Формуле Е, а также в качестве эксперимента применялись и на шлемах гонщиков Формулы-1.

По теме
yellow-arrow
В ФИА прокомментировали новость о желании Саудовской Аравии приобрести Формулу-1
yellow-arrow
Ландо Норрис вел переговоры с Ред Булл
yellow-arrow
Формулу-1 хотел купить Суверенный фонд Саудовской Аравии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде