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В Формуле-1 будут устанавливать камеры в шлемы пилотов
Контракт уже подписан
фото - twitter.com
Итальянская компания Racing Force Group сообщила в пресс-релизе о подписании соглашения с гоночной серией Формула-1 на установку камер в шлемы пилотов. Нововведение войдёт в силу уже в предстоящем сезоне.
Камера под названием Driver's Eye уже прошла сертификацию Международной автомобильной федерации (ФИА). Диаметр устройства составит 8 мм, а вес – 1,43 грамма. Располагаться оно будет на уровне глаз и встроено в защитную прокладку шлема. Новинка станет обязательной для всех команд серии.
Мини-камеры уже используются в сериях IndyCar и Формуле Е, а также в качестве эксперимента применялись и на шлемах гонщиков Формулы-1.
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