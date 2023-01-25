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ВИДЕО. Ферстаппен посетил автосалон Феррари
Пилот присматривался к новой машине
Пилота "Ред Булл", двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена накануне заметили в автосалоне в Монако, где голландский гонщик присматривался к дорожной машине "Феррари".
Пока неизвестно, приобрёл ли в итоге Ферстаппен автомобиль, к которому присматривался. Примечательно, что именно "Феррари" в сезоне-2022 была основным конкурентом "Ред Булл" в борьбе за чемпионский титул по итогам сезона.
"Everyone is a Ferrari Fan..."— El Mejor del Resto ???? (@elmejordelresto) January 25, 2023
Hoy se lo vio a Verstappen adquiriendo la Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano en Mónaco. Sería la 2da en la colección del campeón del mundo que ya tiene una Monza SP2.#F1 #essereFerrari #Verstappen pic.twitter.com/KwZp2WG8xa
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