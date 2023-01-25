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ВИДЕО. Ферстаппен посетил автосалон Феррари

Автоспорт
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Пилот присматривался к новой машине

ВИДЕО. Ферстаппен посетил автосалон Феррари

Новина українською

Пилота "Ред Булл", двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена накануне заметили в автосалоне в Монако, где голландский гонщик присматривался к дорожной машине "Феррари".

Пока неизвестно, приобрёл ли в итоге Ферстаппен автомобиль, к которому присматривался. Примечательно, что именно "Феррари" в сезоне-2022 была основным конкурентом "Ред Булл" в борьбе за чемпионский титул по итогам сезона.

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В статье: Макс Ферстаппен
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