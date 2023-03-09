  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Прокуратура Бразилии требует от Пике около 2 миллионов долларов за расистские высказывания
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прокуратура Бразилии требует от Пике около 2 миллионов долларов за расистские высказывания

Автоспорт
(1 голосов)

Окончательное решение ещё не принято

Прокуратура Бразилии требует от Пике около 2 миллионов долларов за расистские высказывания

Фото: F1

Новина українською

Бразильская прокуратура потребовала осудить Нельсона Пике за расистские и гомофобные высказывания против семикратного чемпиона мира, пилота "Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, сообщает Globo.

Как информирует источник, от бывшего пилота Формулы-1, трёхкратного обладателя титула Пике требуют $ 2 млн в качестве компенсации морального ущерба.

В настоящий момент окончательное решение ещё не принято, иск ждёт решения гражданского суда в Бразилии.

Напомним, в интервью от ноября 2021 года Пике назвал Хэмилтона "негиньо», что считается оскорблением.

По теме
yellow-arrow
Глава отдела аэродинамики Феррари подал в отставку
yellow-arrow
Руководство Мерседеса поставило ультиматум техническому отделу
yellow-arrow
Сын главы ФИА погиб в аварии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон Жерар Пике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде