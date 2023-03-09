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Прокуратура Бразилии требует от Пике около 2 миллионов долларов за расистские высказывания
Окончательное решение ещё не принято
Фото: F1
Бразильская прокуратура потребовала осудить Нельсона Пике за расистские и гомофобные высказывания против семикратного чемпиона мира, пилота "Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, сообщает Globo.
Как информирует источник, от бывшего пилота Формулы-1, трёхкратного обладателя титула Пике требуют $ 2 млн в качестве компенсации морального ущерба.
В настоящий момент окончательное решение ещё не принято, иск ждёт решения гражданского суда в Бразилии.
Напомним, в интервью от ноября 2021 года Пике назвал Хэмилтона "негиньо», что считается оскорблением.
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