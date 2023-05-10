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Даниєль Риккардо рассказал, когда сядет за руль болида Ред Булл
Это произойдет ближайшим летом
Фото: Livesport
Резервист "Ред Булл", австралиец Даниэль Риккардо рассказал, что примет участие в шинных испытаниях "Пирелли", которые пройдут в июле этого года в Сильверстоуне (Великобритания).
"Я проводил работу на симуляторе, а теперь сяду за руль RB19 в июле после гонки в Сильверстоуне. Я приму участие в тестах "Пирелли". Затем, вероятно, проведу ещё одни испытания после Монцы в сентябре. Через пару месяцев я почувствую, каково это – управлять этим болидом", – приводит слова Риккардо ESPN.
Напомним, минувший сезон Риккардо провёл в качестве боевого пилота "Макларена".
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