Даниєль Риккардо рассказал, когда сядет за руль болида Ред Булл

Резервист "Ред Булл", австралиец Даниэль Риккардо рассказал, что примет участие в шинных испытаниях "Пирелли", которые пройдут в июле этого года в Сильверстоуне (Великобритания).

"Я проводил работу на симуляторе, а теперь сяду за руль RB19 в июле после гонки в Сильверстоуне. Я приму участие в тестах "Пирелли". Затем, вероятно, проведу ещё одни испытания после Монцы в сентябре. Через пару месяцев я почувствую, каково это – управлять этим болидом", – приводит слова Риккардо ESPN.

Напомним, минувший сезон Риккардо провёл в качестве боевого пилота "Макларена".