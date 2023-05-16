Боттас: Хэмилтон по-прежнему быстрейший гонщик в решётке

Двукратный вице-чемпион Формулы-1 и пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас, в прошлом выступавший за "Мерседес" со звёздным британцем Льюисом Хэмилтоном, заявил, что по-прежнему считает бывшего напарника быстрейшим пилотом Формулы-1.

"Я считаю, что Льюис по-прежнему быстрейший гонщик в решётке. Для меня он по-прежнему самый быстрый. Во-первых, он настолько талантлив, что это раздражает. Помимо этого, он работает усерднее, чем считается, и он делает это и вне уикендов.

В выходные он часто покидает паддок последним. У него всегда есть внутренний запал для того, чтобы выступать хорошо. Его средняя производительность более чем хороша, и он стабилен. Вот почему его тяжело превзойти. Если у меня и получалось обойти его, то это был хороший день", – сказал Боттас в подкасте Beyond the Grid.