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Боттас: Хэмилтон по-прежнему быстрейший гонщик в решётке

Автоспорт
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Пилот высказался о своем бывшем напарнике

Боттас: Хэмилтон по-прежнему быстрейший гонщик в решётке

Фото: Твіттер Альфа Ромео

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Двукратный вице-чемпион Формулы-1 и пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас, в прошлом выступавший за "Мерседес" со звёздным британцем Льюисом Хэмилтоном, заявил, что по-прежнему считает бывшего напарника быстрейшим пилотом Формулы-1.

"Я считаю, что Льюис по-прежнему быстрейший гонщик в решётке. Для меня он по-прежнему самый быстрый. Во-первых, он настолько талантлив, что это раздражает. Помимо этого, он работает усерднее, чем считается, и он делает это и вне уикендов.

В выходные он часто покидает паддок последним. У него всегда есть внутренний запал для того, чтобы выступать хорошо. Его средняя производительность более чем хороша, и он стабилен. Вот почему его тяжело превзойти. Если у меня и получалось обойти его, то это был хороший день", – сказал Боттас в подкасте Beyond the Grid.

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В статье: Валттери Боттас
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