Ферстаппен обогнал Феттеля по числу побед с Ред Булл

Двукратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен стал рекордсменом австрийской команды "Ред Булл" по количеству побед, одержанных за время выступления в её составе.

По информации пресс-службы "Королевских гонок", после Гран-при Монако в активе Ферстаппена 39 побед в составе "Ред Булл", на одну больше, чем у четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля. При этом в общей сложности Феттель побеждал в 53 Гран-при.

Феттель начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды "БМВ-Заубер" и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в "Торо Россо", за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом "Ред Булл" и четыре раза завоевал чемпионский титул. После сезона 2022 года он принял решение завершить карьеру.