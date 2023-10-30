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В Хаасе назвали причину аварии Кевина Магнуссена

Автоспорт
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В команде нашли решение этой проблемы

В Хаасе назвали причину аварии Кевина Магнуссена

Фото: F1

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Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер сообщил, что причиной аварии пилота команды Кевина Магнуссена в гонке Гран-при Мексики стал перегрев тормозов.

"Это была проблема с перегревом, которая привела к выходу из строя подвески. Тормоза слишком нагрелись.

Кевин был вынужден защищаться, и он вылетел. Это произошло только из-за высоких температур. Нам просто нужно лучше управлять этим. С машиной Нико всё было в порядке.

У нас может возникнуть нехватка запчастей? У нас всё в порядке. Cитуация не идеальная, но всё в норме. В конце сезона всегда так. Теперь вы не можете получить больше деталей, даже если они вам нужны", — приводит слова Штайнера Motorsport.

Напомним, победителем Гран-при Мексики стал Макс Ферстаппен.

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В статье: Haas
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