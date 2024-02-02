Меньше, чем в Мерседесе. Названа возможная зарплата Льюиса Хэмилтона в Феррари

Стало известно, сколько будет зарабатывать семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после перехода в "Феррари". Об этом пишет RMC Sport.

По информации источника, который ссылается на итальянские СМИ, британский гонщик будет зарабатывать € 50 млн за сезон в составе "Феррари". Также сообщается, что сумма точно будет меньше той, которую Хэмилтон ежегодно зарабатывает, будучи пилотом "Мерседеса"($ 55 млн).

Накануне, 1 февраля, стало известно, что Хэмилтон покинет "Мерседес" в конце 2024 года и будет представлять итальянский коллектив начиная с сезона-2025.