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Меньше, чем в Мерседесе. Названа возможная зарплата Льюиса Хэмилтона в Феррари
Пилот согласился на снижение зарплаты
Фото: F1
Стало известно, сколько будет зарабатывать семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после перехода в "Феррари". Об этом пишет RMC Sport.
По информации источника, который ссылается на итальянские СМИ, британский гонщик будет зарабатывать € 50 млн за сезон в составе "Феррари". Также сообщается, что сумма точно будет меньше той, которую Хэмилтон ежегодно зарабатывает, будучи пилотом "Мерседеса"($ 55 млн).
Накануне, 1 февраля, стало известно, что Хэмилтон покинет "Мерседес" в конце 2024 года и будет представлять итальянский коллектив начиная с сезона-2025.
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