Вместе с Хэмилтоном в Феррари может уйти главный инженер Мерседеса

Главный гоночный инженер "Мерседеса" Риккардо Мускони с определённой долей вероятности может перейти в "Феррари". Об этом пишет La Gazzetta della Sport.

Как пишет источник, Мускони в случае перехода в "Скудерию" мог бы занять там аналогичную должность.

Хэмилтон будет выступать в составе "Мерседеса" ещё один сезон, после чего присоединится к "Феррари". При переговорах с Льюисом "Феррари" продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший директор по производительности "Мерседеса" Лоик Серра приступит к работе в "Феррари" грядущим летом.