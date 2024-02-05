  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Вместе с Хэмилтоном в Феррари может уйти главный инженер Мерседеса
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вместе с Хэмилтоном в Феррари может уйти главный инженер Мерседеса

Автоспорт

В итальянской команде он будет занимать аналогичную должность

Вместе с Хэмилтоном в Феррари может уйти главный инженер Мерседеса

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный гоночный инженер "Мерседеса" Риккардо Мускони с определённой долей вероятности может перейти в "Феррари". Об этом пишет La Gazzetta della Sport.

Как пишет источник, Мускони в случае перехода в "Скудерию" мог бы занять там аналогичную должность.

Хэмилтон будет выступать в составе "Мерседеса" ещё один сезон, после чего присоединится к "Феррари". При переговорах с Льюисом "Феррари" продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший директор по производительности "Мерседеса" Лоик Серра приступит к работе в "Феррари" грядущим летом.

По теме
yellow-arrow
Уильямс представили ливрею болида 2024 года
yellow-arrow
В Мерседесе рассматривают ветерана Формулы-1 в качестве замены Хэмилтона
yellow-arrow
Меньше, чем в Мерседесе. Названа возможная зарплата Льюиса Хэмилтона в Феррари
Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости