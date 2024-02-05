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Вместе с Хэмилтоном в Феррари может уйти главный инженер Мерседеса
В итальянской команде он будет занимать аналогичную должность
Фото: F1
Главный гоночный инженер "Мерседеса" Риккардо Мускони с определённой долей вероятности может перейти в "Феррари". Об этом пишет La Gazzetta della Sport.
Как пишет источник, Мускони в случае перехода в "Скудерию" мог бы занять там аналогичную должность.
Хэмилтон будет выступать в составе "Мерседеса" ещё один сезон, после чего присоединится к "Феррари". При переговорах с Льюисом "Феррари" продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший директор по производительности "Мерседеса" Лоик Серра приступит к работе в "Феррари" грядущим летом.
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