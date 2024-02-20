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Стало известно, как в ФИА отнеслись к новому антикрылу Мерседеса
У переднего антикрыла W15 мало причин считаться незаконным
фото - twitter.com
Стала известна позиция ФИА к новому антикрылу болида "Мерседеса" W15.
Инсайдеры из двух команд подтвердили, что у переднего антикрыла W15 мало причин считаться незаконным. В "Мерседесе" также подтвердили, что получили зеленый свет от ФИА.
Однако это решение может быть расценено как "противоречащее духу регламента". Эти правила были разработаны в первую очередь для того, чтобы предотвратить создание автомобилями вредных турбулентных потоков воздуха. Именно поэтому есть вероятность того, что ФИА в течение сезона изменит своё мнение по поводу нового антикрыла W15.
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 "Мерседес" занял второе место в Кубке конструкторов. Сезоном ранее немецкая команда была третьей.
Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании сезона-2024 и станет пилотом "Феррари".
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