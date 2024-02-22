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Формула-1 показала групповое фото всех пилотов сезона-2024

Автоспорт

Сезон стартует 2 марта

Формула-1 показала групповое фото всех пилотов сезона-2024

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Формула-1 опубликовала групповое фото всех боевых пилотов, которые примут участие в предстоящем сезоне.

Пилоты:

Валлтери Боттас ("Стейк"), Карлос Сайнс ("Феррари"), Нико Хюлькеберг ("Хаас"), Лэнс Стролл ("Астон Мартин"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Юки Цунода ("РБ"), Логан Сарджент ("Уильямс"), Шарль Леклер ("Феррари"), Кевин Магнуссен ("Хаас"), Пьер Гасли ("Альпин"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), Ландо Норрис ("Макларен"), Оскар Пиастри ("Макларен"), . Джордж Расселл ("Мерседес"), Даниэль Риккардо ("РБ"), Серхио Перес ("Ред Булл"), Гуаньюй Чжоу ("Стейк"), Александер Албон ("Уильямс") и Эстебан Окон ("Альпин").

Напомним, что первый Гран-при состоится 2 марта в Бахрейне.

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