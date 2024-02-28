  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Льюис Хэмилтон: Без сомнений, Расселл будет номером один в Мерседесе
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льюис Хэмилтон: Без сомнений, Расселл будет номером один в Мерседесе

Автоспорт

Британец рассказал, сможет Джордж заменить его после ухода из команды

Льюис Хэмилтон: Без сомнений, Расселл будет номером один в Мерседесе

Фото: Autoblog.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион мира и пилот "Мерседеса", британец Льюис Хэмилтон высказался о перспективах напарника и соотечественника Джорджа Расселла после его ухода из команды по окончании сезона-2024.

"Я уверен, что у него получится. Я не знаю, что здесь ещё можно сказать. Джордж очень обучен и вовлечён до предела. Он прошёл большой путь с тех пор, как присоединился к "Уильямсу", а после присоединился к "Мерседесу". У него очень близкие отношения с Тото. Без сомнений, он будет находиться на этой позиции", — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.

Напомним, Расселл занял восьмое место в личном зачёте по итогам 2023 года.

По теме
yellow-arrow
Ред Булл оправдал руководителя команды Кристиана Хорнера
yellow-arrow
Фернандо Алонсо рассказал о готовности сменить Хэмилтона в Мерседесе
yellow-arrow
Пришло время раскрыть карты. Руководитель Феррари рассказал о планах на предстоящий сезон
Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости