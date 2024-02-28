Льюис Хэмилтон: Без сомнений, Расселл будет номером один в Мерседесе

Семикратный чемпион мира и пилот "Мерседеса", британец Льюис Хэмилтон высказался о перспективах напарника и соотечественника Джорджа Расселла после его ухода из команды по окончании сезона-2024.

"Я уверен, что у него получится. Я не знаю, что здесь ещё можно сказать. Джордж очень обучен и вовлечён до предела. Он прошёл большой путь с тех пор, как присоединился к "Уильямсу", а после присоединился к "Мерседесу". У него очень близкие отношения с Тото. Без сомнений, он будет находиться на этой позиции", — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.

Напомним, Расселл занял восьмое место в личном зачёте по итогам 2023 года.