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Бывший пилот Формулы-1 может заменить Хэмилтона в Мерседесе
Льюис перейдет в Феррари по окончании сезона
Фото: Autoblog.nl
Бывший пилот Формулы-1 голландец Ник де Врис высказался об уходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса".
"У "Мерседеса" есть отличный гонщик в лице Кими Антонелли. Очевидно, уход Льюиса – это потеря, он феноменальный пилот с выдающимся резюме, возможно, лучший за последнее десятилетие.
Но когда закрывается дверь, открывается новая, перемены не всегда к худшему. Надеюсь, что Кими получит возможность, я верю, что он её заслуживает. Я считаю, что он великолепный, просто великолепный гонщик, настоящий универсал", — приводит слова де Вриса Racingnews365.
Напомним, Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании сезона-2024 и перейдёт в "Феррари", где его напарником станет монегаск Шарль Леклер.
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