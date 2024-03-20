Бывший пилот Формулы-1 может заменить Хэмилтона в Мерседесе

Бывший пилот Формулы-1 голландец Ник де Врис высказался об уходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса".

"У "Мерседеса" есть отличный гонщик в лице Кими Антонелли. Очевидно, уход Льюиса – это потеря, он феноменальный пилот с выдающимся резюме, возможно, лучший за последнее десятилетие.

Но когда закрывается дверь, открывается новая, перемены не всегда к худшему. Надеюсь, что Кими получит возможность, я верю, что он её заслуживает. Я считаю, что он великолепный, просто великолепный гонщик, настоящий универсал", — приводит слова де Вриса Racingnews365.

Напомним, Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании сезона-2024 и перейдёт в "Феррари", где его напарником станет монегаск Шарль Леклер.