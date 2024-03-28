Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Технический директор Мерседеса назвал главные недостатки болида
Не все так идеально
фото - twitter.com
Технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон рассказал, что во время жаркой погоды температура шин болида W15 увеличивается, в результате чего сцепление с трассой снижается на поворотах, что усугубляется подпрыгиванием.
"Мы заметили нерадостную закономерность. В большинстве уикендов у нас бывает период, когда мы чувствуем уверенность в машине. Однако она пропадает во время квалификации и самой гонки. Если мы попытаемся проследить за этой закономерностью, то мы можем установить корреляцию. Она заключается в том, что наша конкурентоспособность снижается: когда трасса становится жарче, то температура шин растёт. Это даёт нам понимание относительно того, на чём нам нужно сосредоточиться по мере продвижения вперёд", — приводит слова Эллисона портал Motosport.
Напомним, что по окончании сезона пилот Льюис Хэмилтон покинет "Мерседес" и продолжит карьеру в "Феррари".
Популярное сейчас
- Российская ПВО сбила над Севастополем свой же истребитель - ВИДЕО
- Без нервов – никуда, но свой уровень еще как держим. Обзор матча Украина – Исландия
- Ярмолюк: В Украине война, а я не могу помочь своей семье
- Кристиан Хорнер провел переговоры с представителями Фернандо Алонсо
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ