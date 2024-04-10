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Тото Вольфф: Мерседес все ещё может стать вторым в чемпионате

Автоспорт

Глава команды высказался о перспективах

Тото Вольфф: Мерседес все ещё может стать вторым в чемпионате

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что, несмотря на проблемный старт сезона, команда по-прежнему является кандидатом на второе место в Кубке конструкторов.

"Мы всё ещё можем догнать "Феррари" и "Макларен" и, надеюсь, побороться за второе место. Сложно было и в прошлом году, но мы стали вторыми.

Если вы ожидаете побед и титулов, то, можно сказать, что мы находимся на ничейной земле, потому что Макс и "Ред Булл" слишком далеко", — приводит слова Вольффа издание Motorsport-Total.

В настоящий момент "Мерседес" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка.

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