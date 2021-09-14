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Прометей разгромил Левски на старте Лиги чемпионов
Баскетболисты из Украины сумели взять верх
фото - fbu.ua
Прометей разгромил в Софии местный Левски в матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.
Левски набрал за первую 10-минутку 12 очков преимущества, воспользовавшись стартовым волнением гостей. Однако перерыва между четвертями оказалось достаточно, чтобы руководитель слобожанцев внес все необходимые изменения.
За следующие 10 минут Прометей буквально деморализовал соперника рывком 33:0. Лишь на последних секундах хозяева смогли реализовать дальнее попадание.
Украинцы поймали игре и кураж, продолжая во второй половине уверенно диктовать свои условия.
Поэтому Прометей уверенно победил хозяев квалификационного турнира и сыграет 16 сентября в полуфинале квалификации против чешской Опавы.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Квалификация. 1/4 финала
Левски (Болгария) - Прометей (Украина) - 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)
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