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Стало известно, под каким номером будет играть Михайлюк в Торонто

Баскетбол
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Украинец сделал выбор

Стало известно, под каким номером будет играть Михайлюк в Торонто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Святослав Михайлюк в дебютном сезоне в Торонто Рэпторс будет выходить на площадку в майке с №14 на спине.

Под этим же номером украинец доигрывал вторую часть прошлого сезона после обмена из Детройта в Оклахому.

В НБА Михайлюк дебютировал в Лейкерс под 10-м номером, а в Детройте играл под №19.

Святослав Михайлюк с 2018 года провел в НБА 164 матча. В среднем за игру воспитанник Черкасских Мавп набирает по 7,3 очка, 1,8 подбора и 1,5 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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