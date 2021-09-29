Стало известно, под каким номером будет играть Михайлюк в Торонто

Святослав Михайлюк в дебютном сезоне в Торонто Рэпторс будет выходить на площадку в майке с №14 на спине.

Под этим же номером украинец доигрывал вторую часть прошлого сезона после обмена из Детройта в Оклахому.

В НБА Михайлюк дебютировал в Лейкерс под 10-м номером, а в Детройте играл под №19.

Святослав Михайлюк с 2018 года провел в НБА 164 матча. В среднем за игру воспитанник Черкасских Мавп набирает по 7,3 очка, 1,8 подбора и 1,5 передачи.

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