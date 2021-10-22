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НБА. Голден Стэйт вырвал победу над Клипперс, Майами разгромил Милуоки

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт вырвал победу над Клипперс, Майами разгромил Милуоки

фото - eminetracanada.com

Новина українською

Атланта – Даллас 113:87 (22:20, 29:24, 35:20, 27:23)

Майами – Милуоки 137:95 (40:17, 32:26, 33:26, 32:26)

Голден Стэйт – Клипперс 115:113 (44:27, 22:40, 24:26, 25:20)

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В статье: НБА Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
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