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НБА. Голден Стэйт вырвал победу над Клипперс, Майами разгромил Милуоки
Результаты матчей дня в НБА
фото - eminetracanada.com
Атланта – Даллас 113:87 (22:20, 29:24, 35:20, 27:23)
Майами – Милуоки 137:95 (40:17, 32:26, 33:26, 32:26)
Голден Стэйт – Клипперс 115:113 (44:27, 22:40, 24:26, 25:20)
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